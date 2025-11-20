Döntött a kormány: szuperkórház épül Zalaegerszegen

Kitartó lobbi és számos tárgyalás eredményeként megújul a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház belgyógyászati épülete, 80–100 milliárd forint értékű beruházás jóvoltából – számolt be a Zaol.hu-nak a vármegye és a térség egyik legjelentősebb, legkiemelkedőbb fejlesztéséről Vigh László országgyűlési képviselő.

A leendő belgyógyászati tömb látványtervének vázlata. Fotó: Facebook/Vigh László

Vigh László kiemelte, hogy már régóta kiemelten fontos volt a létesítmény megújítása. Elmondása szerint

a belgyógyászati osztály épülete 1939-ben, a második világháború kezdetén épült, és állapota már nagyon leromlott, elavult volt.

Hozzátette, ez az utolsó olyan osztály a zalaegerszegi kórházban, ahol a szobákhoz nem tartozik vizesblokk, a folyosó végén találhatók a közös vécék és zuhanyzók, ami szerinte jelentősen növeli a kórházi fertőzések kockázatát, ráadásul csökkenti a betegek komfortérzetét is.

Vigh László arról is beszélt, hogy hosszú ideje azon dolgozott, hogy a betegeket és a dolgozókat korszerű épület fogadhassa. Megjegyezte, hogy a beruházás nem volt egyszerű, hiszen kiemelkedően nagy anyagi ráfordítást igényelt, de a miniszteri tárgyalások és a kitartó munka végül meghozta az eredményt.

Nagyon örülünk mindannyian ennek a jó hírnek

– részletezte a politikus, aki elmondta azt is:

a projekt ugyan a „belgyógyászati tömb” elnevezést kapta, azonban a belgyógyászattal együtt kilenc osztálynak és 13 orvosszakmának biztosítana új otthont, mintegy 230 betegággyal.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház megújulásáról szóló hír már a Magyar Közlönyben is megjelent – számolt be a Zaol.hu.

A teljes cikket és a megújuló egészségügyi intézmény látványterveit ide kattintva éri el.

Borítókép: A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház látványterve (Forrás: Facebook/Vigh László)