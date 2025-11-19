Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Egészségügyi fejlesztések indulnak Cegléden, Orosházán és Esztergomban: hárommilliárdos kórháztámogatásról döntött a kormány + videó

A támogatásból kórházakat fejlesztenek, valamint új orvosi és diagnosztikai eszközöket szereznek be.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 17:58
Jó hírekről számolt be Takács Péter a közösségi oldalán: a magyar kormány több mint hárommilliárd forintot biztosít a kórházak fejlesztésére. A támogatás nemcsak ingatlanfejlesztéseket foglal magában, hanem új orvosi és diagnosztikai eszközök beszerzését is lehetővé teszi.

2025. november 17. | A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Diagnosztikai és Terápiás Központjának ünnepélyes szalagátvágással egybekötött átadója – az esemény képei.
Forrás: Facebook/Bartos Gyula

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Karcagon járt kórházlátogatáson, amikor értesült a hírről. 

Hamarosan megjelenik a közlönyben: a magyar kormány több mint hárommilliárd forintot biztosít kórházak fejlesztésére. Nemcsak ingatlanfejlesztést, hanem új orvosi és diagnosztikai eszközöket is tartalmaz a projekt.

A beruházás célja, hogy a kórházak technikai színvonala javuljon, a betegek gyorsabb és korszerűbb ellátásban részesüljenek, miközben az egészségügyi dolgozók munkakörülményei is könnyebbek lesznek.

Többek között jutni fog belőle Ceglédre, Orosházára, Esztergomba. Nemcsak ingatlanfejlesztést tartalmaz a projekt, hanem orvosi és diagnosztikai eszközpark beszerzését is.

A támogatás nemcsak a három kiemelt várost érinti, hanem több egészségügyi intézmény fejlesztését szolgálja országszerte, hosszú távon erősítve a magyar egészségügyi rendszert.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (balra) és Szabó Attila, az egyetem klinikai rektorhelyettese az új CT-berendezés átadásán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

               
       
       
       

