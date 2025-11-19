Jelentősen rövidülhetnek a városlisták: kevesebbet kell várni ultrahangra, CT- és MR-vizsgálatra

Mostantól évente beépülő jelleggel húszmilliárd forint többletfinanszírozást biztosít a kormány képalkotó-diagnosztikai, ultrahang-, CT- és MR-vizsgálatokra – jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán a Debreceni Egyetem (DE) klinikai központja új MR-berendezésének sajtónyilvános megtekintésén.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Erdős József)

Takács Péter azt mondta, a „gyorsítósáv” fantázianevű program keretében, két lépcsőben, 40 milliárd forint értékben szereznek be nagy értékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, ezen túlmenően biztosítanak évente további 20 milliárdot a vizsgálatokra.

Hozzátette: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy várólista-csökkentő programot is indított, amihez minden kórház és minden szakrendelő csatlakozhat, ahol van CT és MR.

Ettől azt várjuk, hogy egyharmadával több vizsgálatot fognak tudni elvégezni a kórházak és a szakrendelők a korábbi időszakhoz képest, ami a várólisták csökkenését, radikális csökkenését fogja rövid időn belül okozni

– mondta.

Az egészségügyi államtitkár a fejlesztések háttereként rámutatott, hogy az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az igény a képalkotó vizsgálatok iránt: az orvosszakma részéről egyre több diagnosztikára van igény, ez igaz a CT- és az MR-felvételekre is.

Ezt felismerve a magyar kormány úgy döntött, hogy áttekinti a képalkotó eszközparkot a magyar egészségügyi ellátórendszerben, és megfelelő forrást biztosít ahhoz, hogy a legkorszerűbb berendezéseket beszerezhessék

– mondta.

Hozzátette: a Debrecenben üzembe helyezett csúcskategóriás „3 Teslás” MR-készülék elsősorban a neurológiai és idegsebészeti szempontból releváns esetek pontos felderítéséhez és feltérképezéséhez elengedhetetlen.

A Debreceni Egyetem klinikájának új MR-berendezése. (Fotó: MTI/Erdős József)

Takács Péter elismerően szólt a debreceni egészségügyi ellátórendszerről. Azt mondta, a Debreceni Egyetem a magyar egészségügyi ellátórendszer egyik zászlóshajója, ahol a csúcstechnológia szinte azonnal megjelenik, mint ahogy a mostani MR-készülék is.

Az eszközök azonban nem érnének semmit, ha nem lenne megfelelő humánerőforrás, ha nem lennének ott azok a szakdolgozók és orvosok, akik nap mint nap dolgoznak ezekkel az eszközökkel – fűzte hozzá az egészségügyi államtitkár.