Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adataszivárgási botránya ügyében

Takács Péter

Itt a bejelentés: negyvenmilliárdos fejlesztés kezdődik az egészségügyben

A kormány két lépcsőben, negyvenmilliárd forint forrást biztosít CT- és MR-gépek beszerzésére és telepítésére – jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján. Takács Péter elmondta, az ország minden területén lecserélik a régi gépeket és növelik a kapacitást is.

2025. 11. 11. 14:17
Fotó: Balogh Zoltán
Szintlépés zajlik a képalkotó diagnosztikában, Magyarország kormánya két lépcsőben, negyvenmilliárd forint forrást biztosít CT- és MR-gépek beszerzésére és telepítésére – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján. Takács Péter közölte: az ország minden területén zajló program egyrészt magában foglalja a régi gépek cseréjét, másrészt kapacitásbővítést is jelent. 

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (b) és Szabó Attila, az egyetem klinikai rektorhelyettese az új CT berendezés átadásán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Országszerte összesen 31 CT- és 12 MR-berendezést telepítenek – ismertette, megjegyezve: nemrég Kalocsán adtak át egy új CT-t, most pedig a fővárosban, a Semmelweis Egyetem klinikáján. – Nagyon örülök, hogy Magyarország egyik, talán a legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, a Semmelweis Egyetem (SE) is bekapcsolódott ebbe a programba – hangsúlyozta.

Az államtitkár felidézte, hogy másfél-két évvel ezelőtt a Merényi-kórház traumatológiáját beköltöztették a SE sürgősségi részlegére. A változtatással emelni tudták a betegellátás színvonalát, és az ellátottak esetszámát is – tette hozzá. Jelezte: körülbelül 45 százalékkal több traumatológiai esetet lát el a SE, mint korábban a Merényi-telephely.

Kiemelte azt is, hogy a Semmelweisre telepített új CT-gép a legmodernebb szoftverrel rendelkezik, és hatalmas felbontású képek készítésére alkalmas. A klinikán most már egyszerre két gép szolgálja ki a betegeket – fűzte hozzá.

Az eseményen felszólalt még Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese is, aki hangsúlyozta: intézményük több mint 250 éves múltra tekint vissza, a világ legjobb száz egyeteme között foglal helyet a nemzetközi rangsorokban, vagyis a régió vezető felsőoktatási intézménye. 

Borítókép: Új CT-berendezés a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


