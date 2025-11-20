Costa egyértelművé tette: szerinte a bővítés nem csupán egy opció, hanem az egyetlen módja annak, hogy Európa továbbra is a béke, a jólét és a stabilitás globális ereje maradjon.
Costa beismerte: Európa csak a bővítéssel maradhat globális erő
Európa jövője a brüsszeli vezetés szerint a bővítésen múlik, ezt hangoztatta António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU Bővítési Fórumán mondott beszédében. Costa úgy véli: a következő évek egyik legmeghatározóbb stratégiai döntése lesz Ukrajna, Moldova, illetve a teljes Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítása.
A tanács elnöke szerint a világ ma veszélyesebb, mint valaha: nő a kínai befolyás, Oroszország agresszívan terjeszkedik, a kontinens keleti határán háború dúl, írta az Origo. Ebben a környezetben – fogalmazott – az EU csak akkor maradhat tényező, ha új tagokkal erősíti meg saját gazdasági és geopolitikai súlyát, idézte a tanács honlapja.
Egy nagyobb Európa erősebb Európa
– jelentette ki Costa, aki már mandátuma első napján Ukrajnában járt, jelezve: a csatlakozás ügyét a teljes ciklus egyik kulcsfontosságú feladatának tekinti.
Gyorsuló bővítés: rekordidő alatt beléphet Ukrajna és Moldova
Costa szerint a bővítési folyamat olyan sebességre kapcsolt, amilyenre 15 éve nem volt példa.
Ukrajna és Moldova egy év alatt teljesítette az EU-s joganyag átvilágítását, ami példátlan
– mondta.
Montenegró 2026-ra akár lezárhatja a tárgyalásokat, Albánia pedig 2027-re állhat készen a csatlakozásra.
A Nyugat-Balkán országai közül Szerbia vállalta, hogy a következő hetekben jelentős reformokat indít el az energia- és médiapolitikában, valamint jobban igazodik majd az EU közös külpolitikájához.
Európa Ukrajna nélkül gyengébb
A fórumon felszólaló szakpolitikusok szerint a bővítés nemcsak gazdasági vagy politikai, hanem egyenesen biztonsági kényszer. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa arra figyelmeztetett, hogy az EU keleti határán egyre erősebb orosz hadsereg áll.
Készek vagyunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Nem lenne-e bölcsebb, ha Ukrajna védelmi képességei az EU oldalán jelennének meg?
– tette fel a kérdést.
A bővítés ára: belső reformokra lesz szükség
Costa elismerte: az EU-nak is át kell alakulnia ahhoz, hogy új tagokat fogadjon. Ez többek között azt jelenti, hogy át kell alakítani a közös költségvetést, meg kell reformálni a döntéshozatali rendszert és az új tagállamokra szigorúbb visszalépésgátló mechanizmusokat kell alkalmazni.
A demokratikus normák betartása nem választható opció
– mondta Costa, hozzátéve, hogy a jövőbeli tagállamoknak csatlakozás után is vállalniuk kell a jogállamisági kötelezettségeket.
Costa: A bővítés Európa jövője
A tanács elnöke beszédét egyértelmű üzenettel zárta:
Európa nem lehet a múlt múzeuma. A bővítés az előrevezető út.
Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: HansLucas/AFP/Magali Cohen)
