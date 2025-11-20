CsernobilHominsorozatkoncertkórus

Élőben szólal meg a Csernobil sorozat megrázó zenéje, Budapestre jön a Homin kórus

Budapestre érkezik a világhírű Homin kórus, amelyet Oleh Cihikik énekes és karmester alapított 1988-ban. Az együttes hamar a nemzetközi kórusélet élvonalába került, ismertségét pedig tovább növelte, hogy közreműködött az HBO 2019-es, több Emmy-díjjal elismert Csernobil című sorozatának megalkotásában is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 12:13
A Homin kórus Forrás: Philharmonia.lviv.ua
A Homin mára az ukrán lélek hangjának egyik legfontosabb hordozója, jelenleg a Lviv-i Orgona- és Hangversenyterem hivatalos kórusaként működik. Az alapítók célja az volt, hogy megőrizzék és továbbadják az ukrán dal szépségét és méltóságát, valamint újraértelmezzék a többszólamú kórusművészet gazdagságát. Az eltelt évtizedekben a Homin kórus mindezt nemcsak teljesítette, hanem új szintre emelte.

Homin
A Csernobil minisorozat zárójelenetében a Homin kórus énekli a megrázó Vicsnaja pamjatj című művet. Fotó: IGN Hungary

A Homin hamarosan Budapesten ad koncertet

Az Ukrinform hírügynökség 2024-ben a legjobb ukrán kórusnak választotta az együttest. Közösségi médiás jelenlétük is látványos, a Cej son… című daluk Vadym Jacenko szólójával milliós megtekintéseket gyűjtött világszerte.

A Homin az HBO Csernobil című minisorozatának sikeréhez is hozzájárult: ők énekelik a zárójelenetben hallható, megrendítő Vicsnaja pamjatj című művet, amely sok néző számára a sorozat egyik legemlékezetesebb momentuma.

A kórus fellépett már az Egyesült Államokban, Franciaországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban, és 2023 óta Vadym Jacenko vezetésével új művészeti korszakba lépett. Még ugyanabban az évben Ukrajnát képviselték a lundi fesztiválon – abban a teremben, ahol hagyományosan a Nobel-díjakat is átadják –, ami fontos szakmai mérföldkőnek számít.

A Homin kórus budapesti koncertjét Grexa Liliana ukrán nemzetiségi szószóló jelentette be a közösségi médiában. Mint írta, hosszú előkészítő munka, személyes meghívása és Sándor Fegyir nagykövet közbenjárása tette lehetővé, hogy a Homin európai turnéjának egyik kiemelt állomása Budapest legyen.

A különleges eseményt december 3-án, 19 órakor rendezik a Budapesti Operettszínházban, ahol a közönség élőben hallhatja a Csernobil-sorozat ikonikus kórusműveit és a Homin repertoárjának legszebb darabjait.

A koncertre jegyet ide kattintva vásárolhatnak.

 

