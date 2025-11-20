Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Komoly veszély leselkedik a jeladókulcsos autók tulajdonosaira

Kényelmes ugyan, hogy automatikusan kireteszelnek az ajtók, de a tolvajok is jól ismerik a technológiát.

2025. 11. 20. 16:04
jeladós kulcs autólopás Fotó: Ayvens
Igazán kellemes szolgáltatás, hogy amikor nagyjából az autó egyméteres körzetébe érünk (vagy a kilincshez tesszük kezünket), automatikusan kireteszel a központi zár – így nem kell előhalászni a kulcsot a zsebünkből és a távirányító gombját megnyomni. Kiegészítő szolgáltatásként sokszor az elektromos csomagtérajtó is nyitható láblendítéssel, a motor indításhoz pedig nem kell már gyújtáskapcsoló, elegendő a start-stop feliratú gombot megnyomni. 

Fotó: Ayvens


Ám ezek a hagyományos kulcsokat helyettesítő, már régóta alkalmazott (így a használtpiacon is gyakori) rádiófrekvenciás jeladók sebezhetővé teszik az autókat a tolvajokkal szemben, derül ki az Ayvens flottakezelő és mobilitási szolgáltató felhívásából. Bevett „mesterfogás” ugyanis a jeltovábbítók használata, melyek a például a tulajdonos lakásában lévő autókulcs rádiójeleit érzékelik, majd továbbítják a kocsinak: így az autó „agya” azt hiszi, a gazdája áll mellette. Néhány tanácsot betartva azonban csökkenthető a kockázat. 

  • Ötméteres távolság: tartsuk az autótól minél távolabb, legalább öt méterre a jeladókulcsot, így nehezítve a tolvajok dolgát. Ne akasszuk fel az előszobában, illetve ajtók, ablakok közelében!
  • Blokkoljuk a jelet! Ha a Faraday-elvet követve fémdobozba helyezzük a kulcsot, leárnyékolja a jelet, így azt a tolvajok nem tudják kintről felerősíteni. Ki is kapcsolható a jeladó hosszú parkolásnál.
  • Legyen mozdíthatatlan! Fizikailag is megakadályozhatjuk autónk mozgását egy kormány- vagy váltózárral, illetve persze jól lezárt beállóhellyel, esetleg más járművel eltorlaszolt kapuval.  
  • Legyen naprakész a szoftver! Az autógyártók évről évre új technológiákat – például új frekvenciákat és szoftvert – fejlesztenek, ezért érdemes időről időre felkeresni egy márkakereskedést a frissítésekért. 
  • Kövessük nyomon! Fontoljuk meg valamilyen nyomkövető eszköz (tracker, tag) rejtett helyre történő felszerelését is, ami lopás esetén nagyban növeli a megtalálás esélyét.
  • Fontos a megfelelő biztosítás: cascóval fedezhető a lopáskár, de pontosan ellenőrizzük a feltételeket. Ne tároljuk a kocsiban a papírokat, és persze a kulcsot sem – ezeket kárrendezésnél be kell mutatni a biztosítónak.
     

 

