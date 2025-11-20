Komoly veszély leselkedik a jeladókulcsos autók tulajdonosaira

Igazán kellemes szolgáltatás, hogy amikor nagyjából az autó egyméteres körzetébe érünk (vagy a kilincshez tesszük kezünket), automatikusan kireteszel a központi zár – így nem kell előhalászni a kulcsot a zsebünkből és a távirányító gombját megnyomni. Kiegészítő szolgáltatásként sokszor az elektromos csomagtérajtó is nyitható láblendítéssel, a motor indításhoz pedig nem kell már gyújtáskapcsoló, elegendő a start-stop feliratú gombot megnyomni.

Fotó: Ayvens



Ám ezek a hagyományos kulcsokat helyettesítő, már régóta alkalmazott (így a használtpiacon is gyakori) rádiófrekvenciás jeladók sebezhetővé teszik az autókat a tolvajokkal szemben, derül ki az Ayvens flottakezelő és mobilitási szolgáltató felhívásából. Bevett „mesterfogás” ugyanis a jeltovábbítók használata, melyek a például a tulajdonos lakásában lévő autókulcs rádiójeleit érzékelik, majd továbbítják a kocsinak: így az autó „agya” azt hiszi, a gazdája áll mellette. Néhány tanácsot betartva azonban csökkenthető a kockázat.