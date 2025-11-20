jegyüzérEgyesült Királyságjegypiacszabály

Összeomolhat a jegyüzérek piaca: brutális szabály jön

Olyan törvényt készít elő az Egyesült Királyság kormánya, amely megtiltaná, hogy a koncert- és egyéb eseményekre árusított jegyeket az eredeti árnál drágábban áruljanak tovább. A cél, hogy visszavágjanak a jegyüzéreknek és megállítsák a másodlagos jegyoldalak lehúzós extraprofitját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 16:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Királyság nemrég bejelentette, hogy átfogó, új szabályozást vezet be a jegyek másodlagos értékesítésének területén. A kormány megerősítette: a jövőben tilos lesz bármilyen haszonnal továbbadni koncert-, sport-, színházi vagy egyéb eseményre szóló belépőket – írja az NME.

The page of Ticketmaster regarding the Oasis concerts is displayed on the screen of a laptop in London, England, on September 7, 2024. The CMA investigates concerns regarding the sale of Oasis concert tickets by Ticketmaster, including how so-called ''dynamic pricing'' may be used. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto) (Photo by Alberto Pezzali / NurPhoto via AFP)
 Illusztráció Fotó: AFP

Az új brit jogszabály messze túlmutatna a korábbi terveken, amelyek még 30 százalékos profithatárt irányoztak elő. 

A tervezet szerint a jegyeket legfeljebb a névértékükön lehet majd eladni, ami a kormány számításai szerint évente több millió font megtakarítást jelentene a brit zenerajongóknak, sportkedvelőknek és egyéb népszerű eseményre látogatóknak. 

A Viagogóhoz hasonló platformoknak azt is megtiltják, hogy hatalmas kezelési díjakat számítsanak fel, és ha megszegik a szabályokat, jelentős pénzbírságot kapnak.

Lisa Nandy brit kulturális miniszter az NME-nek elmondta: 

Megígértük, hogy véget vetünk a jegyüzérek korszakának. Az emberek továbbra is eladhatják a jegyüket, ha nem tudnak elmenni, de csak annyiért, amennyiért vásárolták.

A szabályok betartatásáról a brit versenyhivatal, a Competition and Markets Authority (CMA) gondoskodik majd: ha egy jegyértékesítő oldal megszegi az előírásokat, akár az éves bevételének 10 százalékát is kifizettethetik vele büntetésként. A CMA a külföldi székhelyű cégeket is büntetheti, ha brit fogyasztókat érintenek – olvasható a Louder oldalán.

A jogszabály életbe lépéséhez még szükség van az alsó- és felsőház jóváhagyására. 

A tervezet érinti a dinamikus jegyárazást is: bár nem tiltják be, a jegyértékesítőknek jóval átláthatóbban kell működniük, miután az Oasis jegyeladásai körüli káosz rámutatott, hogy sokan csak a vásárlás végén szembesültek a valódi árakkal.

A brit kormány célja egy kiszámíthatóbb, tisztább és fogyasztóbarát jegypiac kialakítása, amelyben a rajongók nincsenek kiszolgáltatva a másodlagos piac uzsorásainak.

Hazánkban is egyre nagyobb probléma a jegyüzérkedés

Érdemes lenne arról is beszélni, hogy mindez nálunk, Magyarországon is komoly gondot okoz. Egyre többen csak azért vásárolnak jegyeket népszerű koncertekre vagy a magyar válogatott meccseire, hogy később az interneten jóval drágábban adják tovább.

20240616 Budapest Coldplay koncert a Puskás Arénában A Coldplay egy angol rock és pop együttes. Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG
Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Azahriah korábbi koncertjein rengetegen rekedtek kint érvénytelen, másodlagos piacról vásárolt jegyek miatt. A helyzet annyira eldurvult, hogy az iparág szereplői már a rendőrséget is bevonták, hogy a károsultak könnyebben feljelentést tehessenek.

A Funcode pedig májusban az ORFK-hoz fordult, miután az utóbbi években durván megszaporodtak a jegyvisszaélések.

Ezeknek a csúcspontját a Coldplay budapesti koncertjei jelentették: a 160 ezer eladott belépőnél ezres nagyságrendben jelentkeztek gondok.

A probléma összetett, ráadásul itthon egyes koncertjegyoldalak, például a TicketSwap, ahol nagy a kereslet, nem mindig működnek együtt az eredeti forgalmazókkal. 

A TicketSwap legfeljebb 20 százalékos felárat enged az eredeti árhoz képest, de a vásárlók szerint előfordult már, hogy valaki kijátszotta a rendszert, és a belépőt többszörös áron adta tovább.

Ezekből a példákból is látható, hogy idehaza is szükség lenne olyan lépésekre, amelyek megfékezik ezt a jelenséget – például szigorúbb szabályozásra, átláthatóbb jegyértékesítésre vagy olyan büntetésekre, amelyek valóban elrettentik a nyerészkedőket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu