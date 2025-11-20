Összeomolhat a jegyüzérek piaca: brutális szabály jön

Az Egyesült Királyság nemrég bejelentette, hogy átfogó, új szabályozást vezet be a jegyek másodlagos értékesítésének területén. A kormány megerősítette: a jövőben tilos lesz bármilyen haszonnal továbbadni koncert-, sport-, színházi vagy egyéb eseményre szóló belépőket – írja az NME.

Illusztráció Fotó: AFP

Az új brit jogszabály messze túlmutatna a korábbi terveken, amelyek még 30 százalékos profithatárt irányoztak elő.

A tervezet szerint a jegyeket legfeljebb a névértékükön lehet majd eladni, ami a kormány számításai szerint évente több millió font megtakarítást jelentene a brit zenerajongóknak, sportkedvelőknek és egyéb népszerű eseményre látogatóknak.

A Viagogóhoz hasonló platformoknak azt is megtiltják, hogy hatalmas kezelési díjakat számítsanak fel, és ha megszegik a szabályokat, jelentős pénzbírságot kapnak.

Lisa Nandy brit kulturális miniszter az NME-nek elmondta:

Megígértük, hogy véget vetünk a jegyüzérek korszakának. Az emberek továbbra is eladhatják a jegyüket, ha nem tudnak elmenni, de csak annyiért, amennyiért vásárolták.

A szabályok betartatásáról a brit versenyhivatal, a Competition and Markets Authority (CMA) gondoskodik majd: ha egy jegyértékesítő oldal megszegi az előírásokat, akár az éves bevételének 10 százalékát is kifizettethetik vele büntetésként. A CMA a külföldi székhelyű cégeket is büntetheti, ha brit fogyasztókat érintenek – olvasható a Louder oldalán.

A jogszabály életbe lépéséhez még szükség van az alsó- és felsőház jóváhagyására.

A tervezet érinti a dinamikus jegyárazást is: bár nem tiltják be, a jegyértékesítőknek jóval átláthatóbban kell működniük, miután az Oasis jegyeladásai körüli káosz rámutatott, hogy sokan csak a vásárlás végén szembesültek a valódi árakkal.

A brit kormány célja egy kiszámíthatóbb, tisztább és fogyasztóbarát jegypiac kialakítása, amelyben a rajongók nincsenek kiszolgáltatva a másodlagos piac uzsorásainak.

Hazánkban is egyre nagyobb probléma a jegyüzérkedés

Érdemes lenne arról is beszélni, hogy mindez nálunk, Magyarországon is komoly gondot okoz. Egyre többen csak azért vásárolnak jegyeket népszerű koncertekre vagy a magyar válogatott meccseire, hogy később az interneten jóval drágábban adják tovább.