Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Ronaldo félmillióért? Eszement, pofátlan árak a feketepiacon

Talán utoljára játszik Magyarországon Cristiano Ronaldo, s persze Szoboszlaiékra is sokan kíváncsiak. A magyar-portugál labdarúgó világbajnoki selejtezőre az utóbbi években megszokottnál is nagyobb az érdeklődés, ami alaposan felveri az árakat a feketepiacon. Mivel a valamivel több mint 60 ezer férőhelyes Puskás Arénába órák alatt elkapkodták a belépőket, a jegyüzérek igyekeznek kihasználni, hogy lehetnek, akik több százezer forintot is megadnának azért, hogy élőben lássák a a kedd esti meccset.

2025. 09. 02. 5:46
magyar-portugál Budapest, 2019. november 15. Szurkolók a beléptetőkapuknál Puskás Aréna nyitóünnepsége előtt 2019. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd
A magyar-portugál vb-selejtező előtt is ellenőrzik majd a belépőket Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bizonyára van kereslet a portugál világsztárok budapesti fellépése iránt a feketepiacon is. A magyar-portugál labdarúgó világbajnoki selejtező előtt azonban egészen meghökkentő „ajánlatok” jelentek meg a hirdetési felületeken.

magyar-portugál
A magyar-portugál meccsre órák alatt elfogytak a belépők Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Népszerű a magyar-portugál 

A Magyar Labdarúgó Szövetség nem akart nyerészkedni Cristiano Ronaldóék fellépésén. A Nemzetek Ligája idei győztese, soraiban az ötszörös aranylabdás veteránnal és a Paris SG négy Bajnokok Ligája-győztesével óriási attrakció, mégsem szöktek az egekbe az árak. Legalábbis az MLSZ-nél, amely 7500 és 30 000 forint közötti áron kínálta a belépőket a szeptember 9-i világbajnoki selejtezőre a hivatalosan 67 ezer 155 néző befogadására alkalmas Puskás Arénába. A kétlépcsős internetes árusítás során órák alatt gazdára találtak a belépők, amelyek egy része azóta új életet él. A feketepiacon elképesztő összegekért kínálják továbbadásra a jegyeket.

– Egy hirdető például két jegyet kínált eladásra közel 2 millió forintért. 

Egy másik hirdetésben három belépőért összesen 2,5 millió forintot kértek – darabonként így is több mint 800 ezer forintot. A legtöbb feketepiaci ajánlat mára 200 ezer forint között alá kúszott, valószínűleg azért, mert kutatásunk szerint viszonylag sokan kifizetnek a 7500 forintos jegyért 100-120 ezer forintot is – járt utána a pofátlan üzérkedésnek a Világgazdaság.

magyar-portugál
Mi is találtunk milliós ajánlatot Forrás: Jófogás

Veszélyek leselkednek

A drasztikus túlárazás nemcsak a szurkolók pénztárcáját teszi próbára, hanem jogi és biztonsági kérdéseket is felvet. Bár a feketepiaci vásárlás sokak számára az utolsó lehetőség, kockázatokkal is jár – figyelmeztet a lap. 

Az első és legnyilvánvalóbb a pénzügyi veszteség: több százezer forintot vagy akár milliókat fizetni egyetlen jegyért önmagában is irracionális, de ennél is nagyobb probléma, hogy a vásárló sokszor nem tudhatja, érvényes-e a belépő.

Ha a helyszínen bármi probléma adódik, például már használták belépésre az adott vonalkódot, nem jut be a lelátóra a jegytulajdonos. Így válhat az álomból rémálom: Ronaldóról és Szoboszlairól is lemaradhat a pórul járt szurkoló, aki bottal ütheti a pénze nyomát.  

 

