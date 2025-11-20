Novák Katalin újra munkába állt, lemondott a tiszteletdíjáról

A volt köztársasági elnök, Novák Katalin úgy döntött, hogy a havi 5,7 millió forintos állami tiszteletdíj helyett inkább más munkahelyen kamatoztatja energiáit és ambícióját. Úgy érzi, 48 évesen még rengeteg lehetősége van, és szeretné ezeket a hétköznapokban hasznosítani – tudta meg a Híradó.hu.

Novák Katalin volt köztársasági elnök Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A Szabad Európa korábban arról számolt be, hogy Novák Katalin már

nem jogosult az állami tiszteletdíjra, mert sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon.

Az Országgyűlés Hivatalától kapott információk szerint a tiszteletdíjat már nem folyósítják neki.

A 444.hu cégadatok alapján írta meg, hogy a volt államfő a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be.

A Szabad Európa arról is írt: „a köztársasági elnökről szóló törvény szerint amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, mellyel társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik. Többi juttatásáról viszont egy volt elnöknek le kell mondania (eredetileg pedig igényelnie kellett őket), ezt Novák Katalin nem tett meg” – írták.

a további juttatásairól azért nem mond le Novák Katalin, mert egyrészt nem akarja megtagadni, hogy köztársasági elnök volt, másrészt fenntartja azt a lehetőséget, hogy későbbiekben mint volt köztársasági elnök részt vegyen a magyarság képviseletében, szolgálja hazáját itthon és külföldön egyaránt.

Novák Katalin 2024. február 10-én mondott le a 2022 óta betöltött államfői posztjáról.

Borítókép: Novák Katalin (Forrás: MTI)