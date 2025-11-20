Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Novák Katalintörvénytiszteletdíjmunkahely

Novák Katalin újra munkába állt, lemondott a tiszteletdíjáról

Novák Katalin lemondott az őt törvény szerint megillető állami tiszteletdíjról, mert új munkalehetőséget választott. A volt köztársasági elnök továbbra is fenntartja a lehetőséget, hogy hazája szolgálatába álljon itthon és külföldön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 15:51
A volt köztársasági elnök, Novák Katalin úgy döntött, hogy a havi 5,7 millió forintos állami tiszteletdíj helyett inkább más munkahelyen kamatoztatja energiáit és ambícióját. Úgy érzi, 48 évesen még rengeteg lehetősége van, és szeretné ezeket a hétköznapokban hasznosítani – tudta meg a Híradó.hu.

Budapest, 2024. február 6. Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond a Vahagn Hacsaturján örmény köztársasági elnökkel tett látogatásukon a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapesten 2024. február 6-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Novák Katalin volt köztársasági elnök Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A Szabad Európa korábban arról számolt be, hogy Novák Katalin már 

nem jogosult az állami tiszteletdíjra, mert sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon. 

Az Országgyűlés Hivatalától kapott információk szerint a tiszteletdíjat már nem folyósítják neki.

A 444.hu cégadatok alapján írta meg, hogy a volt államfő a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be. 

A Szabad Európa arról is írt: „a köztársasági elnökről szóló törvény szerint amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, mellyel társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik. Többi juttatásáról viszont egy volt elnöknek le kell mondania (eredetileg pedig igényelnie kellett őket), ezt Novák Katalin nem tett meg” – írták.

A Híradó.hu információi szerint 

a további juttatásairól azért nem mond le Novák Katalin, mert egyrészt nem akarja megtagadni, hogy köztársasági elnök volt, másrészt fenntartja azt a lehetőséget, hogy későbbiekben mint volt köztársasági elnök részt vegyen a magyarság képviseletében, szolgálja hazáját itthon és külföldön egyaránt.

Novák Katalin 2024. február 10-én mondott le a 2022 óta betöltött államfői posztjáról.

Borítókép: Novák Katalin (Forrás: MTI)


