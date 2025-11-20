Schmidt Mária: Jókai írásaiban a „gőzvonat” a fejlődés szinonimája, mely leküzdi a távolságokat, összeköti az embereket és új jövőt ígér

Hankó Balázs köszöntőjében Jókai Mórt a legmagyarabb írónak nevezve arról beszélt, hogy jogos büszkeség, amikor a Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából ünnepi festést kapott mozdony elindul szerte az országban.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Jókai 200 mozdony átadóünnepségén. Fotó: Polyák Attila

Jókai munkássága ma is példa

Magyarország településein 1242 utca és közterület őrzi Jókai nevét. Ezek hossza összesen 605 kilométer, mely megközelítőleg azonos a közúton Magyarország legkeletibb és legnyugatibb pontját összekötő távolsággal. Így köti össze Jókai a magyarokat

– mutatott rá.

A tárcavezető azt javasolta, az emlékév alkalmából mindenki olvassa el az író valamelyik művét és nézzen csodás Jókai-filmeket.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója az eseményen Jókai munkásságát méltatva kiemelte:

mintegy 180 éve, Szolnokon, még fiatal újságíróként Jókai volt az, aki az első magyar gőzmozdony működő modelljéről és megalkotóiról tudósított.

Jókait lenyűgözte a gépezet és készítőinek története, ezért írásában követelte, hogy a kor technológiai forradalmában az angol és osztrák mérnökök mellett helyet és feladatot kaphasson a magyar műszaki értelmiség is

– fogalmazott, hozzátéve, hogy korának nagy gondolkodóihoz hasonlóan Jókai is hitt abban, hogy a világ megismerhető és a tudás, a tudomány, a technológiai fejlődés jobbá teszi a világot. Az író emellett hazafi volt, aki követelte saját nemzedékének a fejlődés lehetőségét és regényeiben hőssé emelte a műszaki értelmiséget.

Írásaiban a gőzvonat a fejlődés szinonimája, mely leküzdi a távolságokat, összeköti az embereket és új jövőt ígér.

Jókai jól értette a múlt jelentőségén túl a saját kora igazságait és a jövőt is, így az életet írta meg – hangsúlyozta Schmidt Mária, megjegyezve: talán ezért is tudta megírni a legszerethetőbb Magyarországot.