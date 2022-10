Az öt legjobb Tom Hanks-film – Kémek hídja

A múlt héten befejeződött Sylvester Stallone filmjeit bemutató mini toplistánk. Ezért a Filmkép sorozatunkban ma egy újabb fejezet nyílik. Ezúttal azonban egy az eddig bemutatott színészektől merőben eltérő karakterű művész filmjeiből készítünk ötös toplistát.

A kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas színész, Tom Hanks általunk legjobbnak ítélt filmjeit fogjuk bemutatni önöknek a következő hetekben. Hanks 1956. július 9-én született a kaliforniai Concordban. Tulajdonképpen mindig színésznek készült. Elmondása szerint szégyenlős gyerek volt és azzal próbálta ezt álcázni, hogy szerepet játszva bohóckodott. Először a két évig a Chabot College-ben, majd később a sacramentói Kaliforniai Állami Egyetemen tanult színjátszást. Először főként romantikus komédiákban, vígjátékokban kapott szerepeket, ahol megnyerő, kisfiús alakításaival felhívta magára a figyelmet. Olyan habkönnyű filmekben játszott, mint a Csobbanás (Splash, 1984), Legénybúcsú (Bachelor Party, 1984), Magas barna férfi, felemás cipőben (The Man With One Red Shoe, 1985), Pénznyelő (The Money Pit, 1986). Az 1988-as Segítség, felnőttem! (Big) című filmben nyújtott alakításáért pedig már Oscarra jelölték. Majd az Egyik kopó, másik eb (Turner & Hooch, 1989) című filmmel végérvényesen berobbant a keresett sztárok közé. Érkeztek is karrierjében a komoly filmek és a sikerek sem maradtak el. Jöttek az elismerések, két Oscar, négy Golden Globe. Sorozatunkban kiválasztottuk az általunk legjobbnak ítélt öt moziját, ezért nem sorolunk fel több filmjét, nehogy véletlenül lerántsuk a leplet, arról, hogy mely filmek kerültek fel a listánkra.

Tom Hanks vitathatatlanul napjaink egyik legkeresettebb, legsikeresebb színésze. Jelenleg két új filmje is fut a népszerű streaming platformokon. Geppettót alakítja a Disney-n a Robert Zemeckis által rendezett zenés, fantasyban, a Pinokkióban (Pinocchio), illetve az Apple TV-n a Finch című sci-fi-ben szerepel. Hanks karaktere egészen más, mint azon színészeké, akik eddig szerepeltek sorozatunkban. Ő napjaink James Stewartja, ahogy számos helyen nevezik. A jól szituált, intelligens, szerethető, középosztálybeli amerikai férfi karakterét mindig magabiztosan, remekül hozza, de majd a következő hetekben kiderül, hogy ettől a szerepkörtől eltérő figurákban is képes nagyot alakítani.