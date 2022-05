Az öt legjobb Stephen King-film – John Coffey tragikus története

Stephen King Halálsoron című könyve először 1996-ban jelent meg, hat kötetben folytatásos regényként. A sikeres történet egy kötetbe rendezve is megjelent 2000-ben. Magyarul először az amerikai kiadáshoz hasonlóan hat kötetben adta ki a regényt az Európa Könyvkiadó 1997-ben, majd 2003-ban az egykötetes változat is a könyvesboltok polcaira került. Ez a King-regény több dolog miatt más, mint az eddig tárgyalt művek. Egyrészt nem horror és nem klasszikusan rémisztő történet. Nehéz a műfaji besorolása, leginkább az érzelmes sci-fi kategóriába sorolható, de nagyon erős benne a krimi mellett a drámai szál is. A Halálsoron tipikusan az a történet, amelynek a megfilmesítése bitang nehéz feladat, de ha sikerül, akkor borítékolható a sikere.



2. Halálsoron (The Green Mile – 1999)

Az 1999-ben bemutatott filmet Frank Darabont magyar származású francia rendező jegyzi és ő írta a film forgatókönyvét is. Darabont igazi King-specialista, hiszen a Halálsoron már a második film volt amit az író regényéből készített. (Arról a bizonyos első filmjéről engedjék meg, hogy nagyon titokzatosan egyelőre ne írjak semmit, mert könnyen lehet, hogy lesz még funkciója a listánkon.)