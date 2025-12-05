bundabotrányfogadási csalásTörökország

Durvul a török bundabotrány, válogatott futballistát is letartóztattak

Negyvenhat személy, köztük 29 játékos letartóztatását rendelték el a török labdarúgást megrázó fogadási botránnyal összefüggésben. Az őrizetbe vettek között ott van a Fenerbahce török válogatott középpályása, Mert Hakan Yandas is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 13:10
A Fenerbahce mellett a Galatasaray játékosa is érintett Fotó: Ulrik Pedersen Forrás: NurPhoto/AFP
Az isztambuli ügyészség közlése szerint a letartóztatott 29-ből 27 labdarúgót azzal gyanúsítanak, hogy a saját csapatuk mérkőzésére fogadtak, egyikük Metehan Baltaci, a Galatasaray védője, valamint képbe került egy másik nagy klub játékosa is: Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce török válogatott támadó középpályása a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötött fogadásokat különböző meccsekre. Két klubelnök is szerepel a listán, akik a 2023–2024-es idényben megpróbálták törvénytelenül befolyásolni csapatuk egymás elleni harmadik ligás meccsét.

Mert Hakan Yandas személyében válogatott futballistát is őrizetbe vettek. Fotó: NurPhoto/AFP/Ulrik Pedersen

Korábban 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

 

 

