Kerkez Milos hatalmas dicséretet kapott Arne Slottól

Arne Slot továbbra sincs jó helyzetben a Liverpool kispadján. Noha a Vörösök múlt hétvégén 2-0-ra nyertek a West Ham United ellen a Premier League-ben, a hétközi fordulóban a feltámadásból semmi nem látszott, az újonc Sunderland ellen egy öngóllal sikerült otthon tartani egy pontot. A sűrű menetrend folytatódik, a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool szombaton (18.30, tv: Spíler TV) a másik újonchoz, a Leeds Unitedhez látogat. Könnyű mérkőzésnek ez sem ígérkezik, már csak azért sem, mert a Leeds szerdán éppen a Chelsea-t verte hazai pályán 3-1-re.

Florian Wirtz villanása is kellett a Liverpool pontszerzéséhez szerdán, de Arne Slot a Leeds elleni bajnoki előtt Kerkez Milost is méltatta. Fotó: AFP/Paul Ellis

Kerkez Milos egyre jobb Arne Slot szerint

Pénteken a Liverpool vezetőedzője az újságírói kérdésekre válaszolt, a holland rögtön az elején kiemelte Kerkez Milos fejlődését is. – Az elmúlt két meccsen egy kicsit előreléptünk, ha megnézzük, hogy csak egy gólt kaptunk, és azt sem pontrúgásból. Szerdán az ellenfélnek egyetlen helyzete volt, és az nem is a gól volt, hanem a hosszabbításban, amikor Alissonra vezették rá a labdát. Emellett jó azt látni, hogy a nyáron érkezők egyre jobbak, magabiztosabbak. Mindenkinek Wirtz jut eszébe, de Kerkez és Isak is jó példa erre – mondta Slot.

Isakban és Kerkezben is közös, hogy már mindketten megszerezték az első góljukat Liverpool-mezben a Premier League-ben – Isak kapcsán természetesen kritika, hogy támadó létére erre november végéig kellett várni. A svéd támadó a múlt hétvégén a West Ham ellen talált be, Kerkez már októberben a Brentford otthonában.