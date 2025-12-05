LiverpoolArne SlotLeeds United AFCKerkez MilosPremier League

Kerkez Milos hatalmas dicséretet kapott Arne Slottól

Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője a Leeds United elleni Premier League-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón kiemelten beszélt magyar balhátvédjéről. A holland szerint Kerkez Milos egyre magabiztosabban mozog a pályán. Arne Slot emellett Szoboszlai Dominik pozíciójára is kitért újságírói kérdésre.

Arne Slot továbbra is keresi a megoldást a Liverpool szenvedésére
Arne Slot továbbra is keresi a megoldást a Liverpool szenvedésére Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Arne Slot továbbra sincs jó helyzetben a Liverpool kispadján. Noha a Vörösök múlt hétvégén 2-0-ra nyertek a West Ham United ellen a Premier League-ben, a hétközi fordulóban a feltámadásból semmi nem látszott, az újonc Sunderland ellen egy öngóllal sikerült otthon tartani egy pontot. A sűrű menetrend folytatódik, a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool szombaton (18.30, tv: Spíler TV) a másik újonchoz, a Leeds Unitedhez látogat. Könnyű mérkőzésnek ez sem ígérkezik, már csak azért sem, mert a Leeds szerdán éppen a Chelsea-t verte hazai pályán 3-1-re. 

Florian Wirtz villanása is kellett a Liverpool pontszerzéséhez szerdán, de Arne Slot a Leeds elleni bajnoki előtt inkább Kerkez Milost méltatta
Florian Wirtz villanása is kellett a Liverpool pontszerzéséhez szerdán, de Arne Slot a Leeds elleni bajnoki előtt Kerkez Milost is méltatta. Fotó: AFP/Paul Ellis

 

Kerkez Milos egyre jobb Arne Slot szerint

Pénteken a Liverpool vezetőedzője az újságírói kérdésekre válaszolt, a holland rögtön az elején kiemelte Kerkez Milos fejlődését is. – Az elmúlt két meccsen egy kicsit előreléptünk, ha megnézzük, hogy csak egy gólt kaptunk, és azt sem pontrúgásból. Szerdán az ellenfélnek egyetlen helyzete volt, és az nem is a gól volt, hanem a hosszabbításban, amikor Alissonra vezették rá a labdát. Emellett jó azt látni, hogy a nyáron érkezők egyre jobbak, magabiztosabbak. Mindenkinek Wirtz jut eszébe, de Kerkez és Isak is jó példa erre – mondta Slot.

Isakban és Kerkezben is közös, hogy már mindketten megszerezték az első góljukat Liverpool-mezben a Premier League-ben – Isak kapcsán természetesen kritika, hogy támadó létére erre november végéig kellett várni. A svéd támadó a múlt hétvégén a West Ham ellen talált be, Kerkez már októberben a Brentford otthonában

Kerkez Milos szerdán csere volt, hétvégén akár újra kezdő lehet a Liverpoolban
Kerkez Milos szerdán csere volt, hétvégén akár újra kezdő lehet a Liverpoolban. Fotó: NurPhoto

Ezt követően pedig az egyiptomi szélső, Mohamed Szalah volt a téma, aki az elmúlt két meccsen nem volt ott a kezdőben. Szerdán a félidőben állt be, de továbbra is keresi a régi énjét, ráadásul az Afrikai Nemzetek Kupája miatt december 15-én már a válogatott összetartáson van jelenése. – Teljesen normális, hogy az emberek arról beszélnek, hogy miért nem játszik Szalah, miután rengeteget tett ezért a klubért. Mo kivételes játékos nekünk. Mindig is arra gondoltam, hogy vagy kezdőként, vagy a kispadról fog beállni – nyilatkozta Slot.

 

Szoboszlai Dominik pozíciója ez lehet a holnapi mérkőzésen

– A Liverpool elsődleges célja a mostani idényben az első négybe bekerülni, ami Bajnokok Ligája-indulást jelentene – folytatta Slot, majd kiemelte, hogy nehéz meccsre számít a Leeds ellen, hiszen a hazai csapat, ha kell, akkor rendkívül agresszívan letámad, de ha úgy van, akkor mélyen visszahúzódik a saját kapuja elé. Slotot Florian Wirtzről is kérdezték, aki szerdán nagyon közel volt az első Premier League-góljához, de végül a megpattanó lövését öngólnak írták be.

– Az előző két meccsen láthatták, hogy mennyiszer kéri el a labdát. 

Az egyértelmű, hogy van önbizalma, ha gólt rúgna, az csak növelné neki.

– Engem nem lepett meg, hogy a Sunderland ellen benne volt az egyenlítő gólunkban, remek meccse volt. 

A jobbhátvéd posztról Slot elmondta, hogy Joe Gomez még hétvégén, a West Ham ellen kapott egy rúgást, de szerdán így is játszani tudott. Mindeközben Conor Bradley már a csapattal edz, így nem lenne meglepő, ha holnap az északír kezdene. 

Slot újságírói kérdésre azt válaszolta Szoboszlai Dominik kapcsán, hogy hosszú távon természetesen a középpálya közepén szeretné őt játszatni – akár már szombaton is –, de a mostani idényben ezt a sérülések gyakran átírják. 

A 25 éves magyar játékos az elmúlt két meccsen jobbszélsőként kezdett Mohamed Szalah helyén, legutóbb Slot ki is emelte, hogy Szoboszlai mennyivel többet tesz bele innen a letámadásba Szalah-val összehasonlítva. 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
