A turisták szerint Budapest a legkoszosabb nagyváros

„Hat év Karácsonnyal: Budapest a legkoszosabb nagyváros a turisták értékelései alapján készült felmérés szerint” – írta Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra a budapesti állapotokról, amelyekről képeket is megosztott. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felidézte, hogy „egy nemzetközi cég Google-értékelések alapján készített felmérésében azt vizsgálta, hogy a száz legnépszerűbb nagyváros főbb látványosságai, illetve utcái mennyire koszosak a turisták szerint. Mindeközben

a legtisztább városok közé két lengyel város is befért – tehát nem igaz, hogy ez pénzkérdés lenne.

Ez törődés és odafigyelés kérdése, melyekből a mostani városvezetéstől szívfacsaróan kevés jut fővárosunkra” – zárta Szentkirályi Alexandra.