Bivalyerős szupersportautót mutatott be a Toyota

December 5-én reggel az utcára szánt GR GT szériaváltozatot és a GT3-specifikációjú versenyautó kivitelt (GR GT3) egyszerre leplezték le Japánban, ami azt bizonyítja, hogy párhuzamosan tervezték és fejlesztették őket.

Körülbelül két év múlva kerülnek forgalomba mint a Mercedes-AMG GT és az Aston Martin Vantage közvetlen riválisai.

Az GR GT és GR GT3, valamint a velük egyszerre bemutatott, azonos műszaki alapra épülő, de tisztán elektromos hajtású új Lexus LFA alkotja majd a Toyota sportautó-kínálatának csúcsát.

Sem a GR GT külsején, sem a kabinjában (még a lapított kormányon sem) nem található Toyota-embléma. Forrás: Toyota

A hibrid hajtáslánc lelke a négyliteres, V8-as ikerturbós motor, amely a villanymotorral együtt

minimum 650 lóerőt és 850 nyomatékot továbbít a hátsó kerekekhez

egy szénszál erősítésű tolócsövön keresztül. Sajnos a legalább 320 km/h-nak ígért végsebességet leszámítva nem hoztak nyilvánosságra menetteljesítmény-adatokat, de becslések szerint a százas sprintidő bőven négy másodpercen belüli lehet.

A hátsó szárnyat leszámítva alig különbözik a versenyautó kinézete az utcaiétól. Forrás: Toyota

A motor erejét a hátsó kerekekhez egy szintén új, nyolcfokozatú automata váltó továbbítja, amely nedves tengelykapcsolóval rendelkezik hidrodinamikus nyomatékváltó helyett, hogy gyorsabb és direktebb kapcsolásokat biztosítson. Ahogy az elvárható egy szupersportautótól, a részlegesen önzáró, mechanikus hátsó differenciálmű is alapáron jár. A kis villanymotor (amelynek műszaki adatai még titkosak) a benzinmotor és a sebességváltó között található, a fő feladata, hogy kitöltse azokat a réseket, amelyek sebességváltások során képződének a nyomatékfolyamban.

Alacsony tömeg és tömegközéppont, merev karosszéria: ezek kellenek, hogy sikeres lehessen a versenypályán is. Forrás: Toyota

A kabin kialakításánál prioritást élvezett a lehető legjobb kilátás, a védettség érzésének fokozása és az ideális vezetési pozíció. Odafigyeltek a kiváló kezelhetőségre és ergonómiára, a vezetéssel kapcsolatos kapcsolókat ezért a lapított aljú kormánykerék közelében helyezték el, és úgy alakították ki, hogy intuitív módon lehessen őket kezelni. A digitális műszerfalon a váltásra figyelmeztető és a sebességfokozat-jelző szélességét, magasságát és elhelyezkedését rengeteg tesztelés után határozták meg.

A műszerfal meglehetősen vezetőközpontú. Forrás: Toyota

Négy kulcsfontosságú területre összpontosítottak a 4820 mm hosszú, 2000 mm széles és 1195 mm méter magas karosszéria tervezésekor: alacsony súlypont, kis tömeg, nagy merevség, valamint aerodinamikai hatékonyság.

Ez az első Toyota alumínium karosszériával, a géptető és a tetőpanelek viszont szénszálból készülnek,

akárcsak a Brembótól származó féktárcsák. A súlycsökkentő intézkedéseknek köszönhetően a GR GT tömege csak 1750 kg, vagyis körülbelül három mázsával könnyebb, mint a négykerék-meghajtású Mercedes-AMG GT.