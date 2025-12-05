autós hírszupersportautóToyota Gazoo RacingToyota

Bivalyerős szupersportautót mutatott be a Toyota

A két év múlva megvásárolható GR GT V8-as ikerturbós benzinmotorra épülő hibrid hajtása 320 km/h-s végsebességet tesz lehetővé.

2025. 12. 05. 12:56
Forrás: Toyota
December 5-én reggel az utcára szánt GR GT szériaváltozatot és a GT3-specifikációjú versenyautó kivitelt (GR GT3) egyszerre leplezték le Japánban, ami azt bizonyítja, hogy párhuzamosan tervezték és fejlesztették őket. 

Körülbelül két év múlva kerülnek forgalomba mint a Mercedes-AMG GT és az Aston Martin Vantage közvetlen riválisai.

Az GR GT és GR GT3, valamint a velük egyszerre bemutatott, azonos műszaki alapra épülő, de tisztán elektromos hajtású új Lexus LFA alkotja majd a Toyota sportautó-kínálatának csúcsát.

Toyota GR GT
Sem a GR GT külsején, sem a kabinjában (még a lapított kormányon sem) nem található Toyota-embléma. Forrás: Toyota

A hibrid hajtáslánc lelke a négyliteres, V8-as ikerturbós motor, amely a villanymotorral együtt 

minimum 650 lóerőt és 850 nyomatékot továbbít a hátsó kerekekhez

egy szénszál erősítésű tolócsövön keresztül. Sajnos a legalább 320 km/h-nak ígért végsebességet leszámítva nem hoztak nyilvánosságra menetteljesítmény-adatokat, de becslések szerint a százas sprintidő bőven négy másodpercen belüli lehet.

Toyota GR GT
A hátsó szárnyat leszámítva alig különbözik a versenyautó kinézete az utcaiétól. Forrás: Toyota

A motor erejét a hátsó kerekekhez egy szintén új, nyolcfokozatú automata váltó továbbítja, amely nedves tengelykapcsolóval rendelkezik hidrodinamikus nyomatékváltó helyett, hogy gyorsabb és direktebb kapcsolásokat biztosítson. Ahogy az elvárható egy szupersportautótól, a részlegesen önzáró, mechanikus hátsó differenciálmű is alapáron jár. A kis villanymotor (amelynek műszaki adatai még titkosak) a benzinmotor és a sebességváltó között található, a fő feladata, hogy kitöltse azokat a réseket, amelyek sebességváltások során képződének a nyomatékfolyamban.

Toyota GR GT
Alacsony tömeg és tömegközéppont, merev karosszéria: ezek kellenek, hogy sikeres lehessen a versenypályán is. Forrás: Toyota

A kabin kialakításánál prioritást élvezett a lehető legjobb kilátás, a védettség érzésének fokozása és az ideális vezetési pozíció. Odafigyeltek a kiváló kezelhetőségre és ergonómiára, a vezetéssel kapcsolatos kapcsolókat ezért a lapított aljú kormánykerék közelében helyezték el, és úgy alakították ki, hogy intuitív módon lehessen őket kezelni. A digitális műszerfalon a váltásra figyelmeztető és a sebességfokozat-jelző szélességét, magasságát és elhelyezkedését rengeteg tesztelés után határozták meg.

Toyota GR GT
A műszerfal meglehetősen vezetőközpontú. Forrás: Toyota

Négy kulcsfontosságú területre összpontosítottak a 4820 mm hosszú, 2000 mm széles és 1195 mm méter magas karosszéria tervezésekor: alacsony súlypont, kis tömeg, nagy merevség, valamint aerodinamikai hatékonyság. 

Ez az első Toyota alumínium karosszériával, a géptető és a tetőpanelek viszont szénszálból készülnek,

akárcsak a Brembótól származó féktárcsák. A súlycsökkentő intézkedéseknek köszönhetően a GR GT tömege csak 1750 kg, vagyis körülbelül három mázsával könnyebb, mint a négykerék-meghajtású Mercedes-AMG GT. 

Toyota GR GT
Szánszálas vázon pár vékony párna: ebből állnak az ülések. Forrás: Toyota

Bár a motor elöl – de az első tengely mögött – található, így is csak a tömeg 45 százaléka jut az első és 55 százaléka a hátsó tengelyre, mert a sebességváltó a hátsó tengelynél található (transaxle elrendezés). Minden sarokban igényes, kettős keresztlengőkaros, alumínium felfüggesztések tartják a kereket adaptív lengéscsillapítókkal, elöl 265/35 ZR20, hátul 325/30 ZR20-as, speciálisan a GR GT számára fejlesztett keverékű Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slick abroncsokat húznak a kovácsolt felnikre.

Toyota GR GT
Az anyagválasztás és a kidolgozás is Lexus-szintű. Forrás: Toyota

A fejlesztés során a Toyota arra is ügyelt, hogy „az autógyártás titkos összetevőjét” megismerjék a fiatal mérnökei, akik az eredeti, 15 éve bemutatott LFA fejlesztésén dolgozó idősebb kollégáikkal közösen vettek részt az új szupersportautók megalkotásában.

 

