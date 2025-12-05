Taxikérdés Ferihegyen: a rekordforgalom miatt meglepő szereplővel bővül a kínálat

A Budapest Airport lezárta azt a szakmai tendert, amely a 2025 és 2030 közötti időszakra jelölte ki a hivatalos személyszállító partnereket. A repülőtér üzemeltetője a taxis cégek vonatkozásában a megbízhatóságot és a kapacitásbővítést tartotta szem előtt a kiválasztás során. A légikikötő forgalma ugyanis folyamatosan emelkedik. A 2024-es évben már meghaladta a 17,6 millió főt az utasok száma, az idei esztendő pedig újabb csúcsokat ígér.

Új taxis szereplő jelenik meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Fotó: Róka László / Róka László

Bővül a kínálat taxi-fronton

A pályázat eredményeként a Főtaxi megőrizte pozícióját. A nagy múltú társaság immár tizennégy éve látja el a feladatot, a jövőben is a terminálok előtti, megszokott felvételi pontokon várja az utazókat. A szolgáltatás ugyanakkor egy új, digitális alapú megoldással egészül ki. Az F Mobilitás Kft., amely az Uber globális platformjának hazai partnere, applikációval támogatott szolgáltatást nyújt majd az érkezőknek.

Markus Klaushofer, a Budapest Airport Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese a szolgáltatás kiemelt jelentőségét hangsúlyozta. Véleménye szerint az első benyomás meghatározó az idelátogatók számára.

A tender célja az volt, hogy olyan szolgáltatókat válasszunk, akik a rekordot döntő utasforgalmat biztonságosan és magas színvonalon tudják kiszolgálni, és hozzájárulnak a teljes utasélmény fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban mindkét nyertes szolgáltató képes lesz ezt a színvonalat biztosítani

– fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.

A Főtaxi részéről a stabilitást és a tapasztalatot emelték ki. Dr. Károlyi Roland vezérigazgató a siker kapcsán elmondta, hogy az elmúlt tizennégy évben számos kihívást kezeltek eredményesen.

A tender eredménye egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a stabil működés, a felkészült sofőrök munkája és a szolgáltatás minőségére épülő szemlélet hosszú távon is értéket képvisel

– nyilatkozta a cégvezető.

Az új belépő, az F Mobilitás Kft. igyekszik technológiai innovációt hozni a repülőtéri közlekedésbe. Reich Ádám ügyvezető igazgató szerint céljuk az utasélmény további emelése.

Nagy öröm számunkra, hogy elindíthatjuk ezt az együttműködést, amelynek köszönhetően az utazók számára az Uber nemzetközi szakértelmére és technológiai hátterére épülő, megbízható és kényelmes mobilitási szolgáltatást kínálhatunk

– tette hozzá.

A következő években mindkét vállalat nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. A Főtaxi flottájában folyamatosan növekszik az elektromos autók aránya. A két szolgáltató együttes jelenléte garanciát jelenthet arra, hogy a növekvő forgalom mellett is zökkenőmentes legyen a fővárosba érkezők utazása.