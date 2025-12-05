Katasztrofális állapotban vannak a fővárosi felüljárók

állapotKarácsony Gergelyműtárgyfelüljáró

Elképesztően rossz állapotban vannak a fővárosi felüljárók, ez derült ki azokból a dokumentumokból, amelyet a Budapest Közút bocsátott lapunk rendelkezésére. A hídszemlékből kiderül, a következő években súlyos milliárdokat kellene a csőd szélén táncoló fővárosnak a felüljárókra költenie.

Gábor Márton
2025. 12. 05. 12:30
Fotó: Polyák Attila
A vártnál rosszabb állapotban vannak a Budapest Közút felüljárói. A fővárosi fenntartású műtárgyak szinte kivétel nélkül sürgős, milliárdos költségű javításokra várnak. Ilyen a BAH-csomópontban található felüljáró is. Az idén október elején tartott hídszemle szerint több mint hárommilliárd forintba kerülne a felüljárón tapasztalt problémák kijavítása. 

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

A jelentés szerint a felüljárónak gyakorlatilag minden elemét ki kellene javítani. Így problémák vannak a dilatációs elemekkel, a burkolatokkal, újra be kellene vonni korrózióvédő szerrel az acélszerkezetet, és a repedéseket is injektálni kellene. A dokumentum szerint mindezen javításokat két éven belül el kellene végeznie a fővárosnak, hogy ne romoljon tovább a felüljáró állapota. 

Szintén komoly összegeket, egész pontosan 2,5 milliárd forintot kellene költenie a fővárosnak a Népliget mellett található felüljáróra. Ugyan Karácsony Gergely nemrég azt állította, hosszú távon nem számolnak a felüljáróval, azonban lebontására és felújítására sincs egyenlőre pénz. Ez komoly probléma, ugyanis a műtárgyról szóló jegyzőkönyv szerint két éven belül 2,5 milliárd forintot kellene elkölteni a felüljárónak csak az állagmegóvására. 

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

Az 1978-ban átadott felüljáró egyik sávját a 2023-ban elvégzett műszaki vizsgálat miatt zárták le, és 2025 júliusában is még mindig életben volt a forgalomkorlátozás. Jelentős torlódások alakulnak ki minden nap reggel és délután is. 2023 októberében a fővárosi önkormányzat még azt a bejelentést tette, hogy elbontás helyett felújítják a felüljárót, a kivitelezést 2025-re tűzték ki akkor. Ezt követően azonban a fejlesztés lekerült a napirendről, a főpolgármester pedig már a bontás lehetőségéről is beszél.  

Ugyanígy milliárdos költségű állagmegóvásra lenne szükség a Váci út Róbert Károly körút felett átívelő felüljáróján. Az 1984-ben épült műtárgyon azonnali beavatkozásokra van szükség a hídszemle szerint. Ennek költsége pedig 1,1 milliárd forintra rúg. 

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

A szemlét végző szakember által írt dokumentum szerint a felüljáró sarui, pillérei, és hídfői is tönkrementek, sürgős javításukra lenne szükség. A felüljáró katasztrofális állapota annak fényében különösen érdekes, hogy a fővárosi önkormányzat és a döntéshozók érdemben nem foglalkoztak az elmúlt években a műtárggyal, állapotát mostanáig jóformán homály fedte. 

A Váci út vonalában található felüljáróhoz hasonlóan egyetlenegy nyilatkozat sem született a külvárosban található, azonban igencsak fontos Jászberényi út–Keresztúri úti felüljáróról, annak ellenére, hogy a műtárgy köti össze a Pesti utat a belvárossal. 

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

A dokumentum szerint csaknem százmillió forint értékben lenne szükség azonnali javításokra. Ennek részeként komoly összegeket kellene fektetni a dilatációk, a korrodált elemek és a tönkrement betondarabok kijavításába. 

A Baross téri felüljáróról sem tudott sok jóval szolgálni a 2025 év végi hídszemle. A feljegyzések szerint ugyanis több mint 250 millió forintnyi javítást kellene elvégezni a felüljárón, amelyet két éven belül kellene lezavarnia a fővárosnak. Szintén két éven belül végezni kellene az Ecseri úton található felüljáró állagmegóvási munkálataival. Több mint 360 millió forintba kerülne a kopóréteg felújítása, illetve további száz millió forintot emésztene fel a híd bevonatainak kijavítása.

De most azonnal négymilliárd forintot kellene elköltenie a Budapest Közútnak a Nyugati téri felüljáró állagmegóvására is.

A Nyugati téri felüljáró lebontására az elkövetkezendő években nincs esély, ugyanis a pesti fonódó villamos II. ütemének részeként bontanák le a hidat. A vonal építése ugyanakkor leghamarabb 2029-ben kezdődhet el a BKK információi szerint. 

Borítókép: A Kacsóh Pongrác úti felüljáró (Fotó: Polyák Attila)

