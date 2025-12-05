Katasztrofális állapotban vannak a fővárosi felüljárók

A vártnál rosszabb állapotban vannak a Budapest Közút felüljárói. A fővárosi fenntartású műtárgyak szinte kivétel nélkül sürgős, milliárdos költségű javításokra várnak. Ilyen a BAH-csomópontban található felüljáró is. Az idén október elején tartott hídszemle szerint több mint hárommilliárd forintba kerülne a felüljárón tapasztalt problémák kijavítása.

Forrás: Budapest Közút Forrás: Budapest Közút

A jelentés szerint a felüljárónak gyakorlatilag minden elemét ki kellene javítani. Így problémák vannak a dilatációs elemekkel, a burkolatokkal, újra be kellene vonni korrózióvédő szerrel az acélszerkezetet, és a repedéseket is injektálni kellene. A dokumentum szerint mindezen javításokat két éven belül el kellene végeznie a fővárosnak, hogy ne romoljon tovább a felüljáró állapota.

Szintén komoly összegeket, egész pontosan 2,5 milliárd forintot kellene költenie a fővárosnak a Népliget mellett található felüljáróra. Ugyan Karácsony Gergely nemrég azt állította, hosszú távon nem számolnak a felüljáróval, azonban lebontására és felújítására sincs egyenlőre pénz. Ez komoly probléma, ugyanis a műtárgyról szóló jegyzőkönyv szerint két éven belül 2,5 milliárd forintot kellene elkölteni a felüljárónak csak az állagmegóvására.

Forrás: Budapest Közút Forrás: Budapest Közút

Az 1978-ban átadott felüljáró egyik sávját a 2023-ban elvégzett műszaki vizsgálat miatt zárták le, és 2025 júliusában is még mindig életben volt a forgalomkorlátozás. Jelentős torlódások alakulnak ki minden nap reggel és délután is. 2023 októberében a fővárosi önkormányzat még azt a bejelentést tette, hogy elbontás helyett felújítják a felüljárót, a kivitelezést 2025-re tűzték ki akkor. Ezt követően azonban a fejlesztés lekerült a napirendről, a főpolgármester pedig már a bontás lehetőségéről is beszél.

Ugyanígy milliárdos költségű állagmegóvásra lenne szükség a Váci út Róbert Károly körút felett átívelő felüljáróján. Az 1984-ben épült műtárgyon azonnali beavatkozásokra van szükség a hídszemle szerint. Ennek költsége pedig 1,1 milliárd forintra rúg.

Forrás: Budapest Közút Forrás: Budapest Közút

A szemlét végző szakember által írt dokumentum szerint a felüljáró sarui, pillérei, és hídfői is tönkrementek, sürgős javításukra lenne szükség. A felüljáró katasztrofális állapota annak fényében különösen érdekes, hogy a fővárosi önkormányzat és a döntéshozók érdemben nem foglalkoztak az elmúlt években a műtárggyal, állapotát mostanáig jóformán homály fedte.