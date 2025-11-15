Az Árva címszereplője az esélytelenek nyugalmával jelentkezett a castingra, ezt a fontos dolgot örökre megtanulta

Nagy sikerrel vetítik a mozikban Nemes Jeles László új filmjét, az Árvát (kritikánk) , amely Magyoroszág hivatalos Oscar-nevezése a 98. Oscar-versenyben. A Svenk film- és mozimagazin a főszereplőt, Barabás Bojtorjánt kérdezte a forgatási élményeiről.

Az Árva minden bizonnyal az egyik legjobb ’56-ról szóló mozifilm, most az Oscar-díjért is versenybe száll (Forrás: NFI)

A szombati Svenkben: Barabás Bojtorján, az árva

Az Andort alakító ifjú tehetség azt mondta a Svenk stábjának, hogy bár nem volt korábbi színészi tapasztalata, nem érezte megterhelőnek a forgatást, sőt jó kihívás volt számára. Az interjúból az is kiderül, hogy miért tartott kezdetben a Berendet alakító francia színésztől, Grégory Gadebois-tól, és hogyan alakult a kapcsolatuk a forgatás előrehaladtával, és hogy milyen volt Nemes Jeles Lászlóval együtt dolgozni, hogyan instruálta őt az Oscar-díjas rendező.

Kemény Ildikó, a film producere elmesélte a Svenk stábjának, hogy a forgatást megelőző olvasópróbán Bojtorjánnak annyi kérdése volt a karakterről, annyira meg akarta érteni Andort, hogy az erre szánt két órát két napra bővítették.

A műsorból továbbá kiderül, hogy ha véletlenül nem jönne be Bojtorjánnak a színészkedés, akkor mivel foglalkozna szívesen, sőt tanácsot is ad azoknak, akik színésznek készülnek.

Emellett szó lesz a magazinban a mozikban november 20-tól látható Sárkányok Kabul felett című akciódrámáról, a Toldi Moziban megrendezett 11. Nemzetközi Speciális Film Fesztiválról, illetve a napokban 75. születésnapját ünneplő Kossuth- és Jászai Mari-díjas Kútvölgyi Erzsébet csodálatos filmes alakításairól, amelyek elérhetőek a Filmio kínálatában.