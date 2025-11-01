Az Árva gyönyörű színésznője tagadja a vádakat, Nemes Jeles László sokkolta a nézőket

Az Árva (kritikánk) kivívta a kritikusok elismerését, nem sok érzékenyebb film készült 1956-ról, a film meglepő módon éppen a visszafogottságával, érzékenységével sokkolja a nézőt, és szembesít a forradalom okozta borzasztó lelki sebekkel. A Svenk szombati adásában a hazai díszbemutatón járt a stáb, ahol Waskovics Andrea, a film egyik főszereplője a forgatásról szólva elmondta, hogy bár azt mondják, hogy gyerekekkel mindig nehezebb együtt dolgozni, ő ezt egyáltalán nem érezte, eloszlatott minden ezzel kapcsolatos vádat. Mint fogalmazott, az Andort alakító kisfiúval, Barabás Bojtorjánnal nagyon jó volt együtt játszania és sokat kapott tőle a forgatás alatt.

Az Árva minden bizonnyal az egyik legjobb ’56-ról szóló mozifilm, most az Oscar-díjért is versenybe száll (Forrás: NFI)

Waskovics Andrea hozzátette: a film „olyan dolgokról szól, amit belül mind érzünk, de nem mondunk ki vagy nem fogalmazunk meg. De ha valaki megnézi ezt a filmet, akkor nagyon erősen hathatnak rá különböző képek, mondatok vagy jelenetek. És ezért azt gondolom, hogy nagyon értékes.” A műsorból az is kiderül, hogy a színésznő miért érzett a díszbemutatót megelőző napokban szomorúságot.

A film producere, Kemény Ildikó elmondta a Svenknek: nagyon örülnek, hogy az Árva lett Magyarország hivatalos Oscar-nevezése, és a műsorból az is kiderül, hogy Nemes Jeles László miként fogja támogatni a már javában folyó Oscar-kampányt Los Angelesben.

Emellett a film- és mozimagazinban szó lesz még Pajer Róbert Bélyeg című filmjének forgatásáról, a Ványa bácsi – Buborékkeringő (kritikánk) című újragondolt Csehov-dráma debütálásáról a Filmión, valamint a 2001-ben boldoggá avatott Romzsa Tódor munkácsi püspök kivételes életét bemutató portréfilmről is.

Az Árva 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt budapesti helyszíneken, valamint az NFI-stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája az NFI-filmlaborban készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak a Nemzeti Filmintézet szakemberei.