Az Árva gyönyörű színésznője tagadja a vádakat, Nemes Jeles László sokkolta a nézőket

Bemutatták a magyar mozikban Nemes Jeles Lászlónak a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült legújabb és egyben legszemélyesebb filmjét, az Árvát. A világhírű rendező harmadik filmje Magyarország hivatalos Oscar-nevezettje a 98. Oscar-verseny „nemzetközi film” kategóriájában. A Svenk stábja ott járt a budapesti díszbemutatón.

2025. 11. 01. 7:40
Barabás Bojtorján, az Árva főszereplője. Forrás: NFI
Barabás Bojtorján, az Árva főszereplője. Forrás: NFI
Az Árva (kritikánk) kivívta a kritikusok elismerését, nem sok érzékenyebb film készült 1956-ról, a film meglepő módon éppen a visszafogottságával, érzékenységével sokkolja a nézőt, és szembesít a forradalom okozta borzasztó lelki sebekkel. A Svenk szombati adásában a hazai díszbemutatón járt a stáb, ahol Waskovics Andrea, a film egyik főszereplője a forgatásról szólva elmondta, hogy bár azt mondják, hogy gyerekekkel mindig nehezebb együtt dolgozni, ő ezt egyáltalán nem érezte, eloszlatott minden ezzel kapcsolatos vádat. Mint fogalmazott, az Andort alakító kisfiúval, Barabás Bojtorjánnal nagyon jó volt együtt  játszania és sokat kapott tőle a forgatás alatt. 

Az Árva minden bizonnyal az egyik legjobb ’56-ról szóló mozifilm, most az Oscar-díjért is versenybe száll (Forrás: NFI)

A szombati Svenkben: Árva

Waskovics Andrea hozzátette: a film „olyan dolgokról szól, amit belül mind érzünk, de nem mondunk ki vagy nem fogalmazunk meg. De ha valaki megnézi ezt a filmet, akkor nagyon erősen hathatnak rá különböző képek, mondatok vagy jelenetek. És ezért azt gondolom, hogy nagyon értékes.” A műsorból az is kiderül, hogy a színésznő miért érzett a díszbemutatót megelőző napokban szomorúságot.

A film producere, Kemény Ildikó elmondta a Svenknek: nagyon örülnek, hogy az Árva lett Magyarország hivatalos Oscar-nevezése, és a műsorból az is kiderül, hogy Nemes Jeles László miként fogja támogatni a már javában folyó Oscar-kampányt Los Angelesben.

Emellett a film- és mozimagazinban szó lesz még Pajer Róbert Bélyeg című filmjének forgatásáról, a Ványa bácsi – Buborékkeringő (kritikánk) című újragondolt Csehov-dráma debütálásáról a Filmión, valamint a 2001-ben boldoggá avatott Romzsa Tódor munkácsi püspök kivételes életét bemutató portréfilmről is.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a HírTV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

Az Árva 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt budapesti helyszíneken, valamint az NFI-stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája az NFI-filmlaborban készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak a Nemzeti Filmintézet szakemberei.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

