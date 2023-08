Az öt legjobb Leonardo DiCaprio-film – Volt egyszer egy Hollywood + videó

Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk az ezüstérmes filmhez. Idézzük fel, eddig milyen alkotások szerepeltek a mini toplistánkon, az ötödik helyet a Steven Spielerg által készített Kapj el, ha tudsz (Catch Me If You Can) című film szerezte meg, míg a negyedik pozícióban Scorsese mozija a Viharsziget (Shutter Island) végzett, a képzeletbeli dobogónk harmadik fokára pedig egy igazi klasszikus, minden idők egyik leglátványosabb mozija, a Titanic lépett fel. A második helyet Quentin Tarantino nosztalgia filmje a Volt egyszer egy… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood) szerezte meg.

2. Volt egyszer egy…Hollywood

A filmet Quentin Tarantino rendezte, ez volt a kilencedik filmje. Olyan remekművek tartoznak a Tarantino-galaxisba, mint a Kutyaszorítóban (Reservoir Dogs, 1992), a kultikus Ponyvaregény (Pulp Fiction, 1994), a Jackie Brown (1997), Kill Bill 1-2.(2003, 2004), Becstelen brigantyk (Inglourious Basterds, 2009), Django elszabadul (Django Unchained, 2012), vagy éppen az Aljas nyolcas (The Hateful Eight, 2015). Tarantino azt mondta a filmmel kapcsolatban, hogy öt évet dolgozott a forgatókönyvön, ami meg is látszik a kidolgozottságán, hiszen minden a helyén van a filmben a legapróbb részletekig. A színek használata egészen káprázatos, mintha 1969-be csöppennénk egyik pillanatról a másikra. Az is emeli a film ázsióját Brad Pitt és Al Pacino mellett, hogy DiCaprio ennek a mozinak a kedvéért tért vissza első alkalommal a vászonra a 2015-ös Oscar-díja óta.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Margot Robbie a mozi hivatalos plakátján - Fotó: InterCom

A történet

A forgatókönyvet is Tarantino jegyezte, így feszes történetmesélést nem várhattunk a filmtől, de természetesen a sajátos, jellegzetes tarantinói motívumokkal teletűzdelt alkotás így is remek szórakozás. Gyönyörűen fotózott képekkel repít vissza a rendező minket ebbe a korba, a hatvanas évek világába, méghozzá úgy, hogy közben a maga sajátos, kissé groteszk módján tiszteleg a kor filmes világa előtt.

1969, Los Angeles. Itt játszódik a történet, amelyben a karrierje végéhez közeledő munka nélkül maradt sztárszínész Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) és jó barátja és egyben kaszkadőre Cliff Booth (Brad Pitt) együtt próbálnak boldogulni Hollywood kegyetlen világában. Ebben a megváltozott világban Rick és Cliff már nehezen ismeri ki magát. Minden megváltozott és ők nem szeretik a változást. Ezt az érzést meséli el képekbe öntve Tarantino, zseniális módon a kor nagy vihart kavart, szörnyű bűnügyét, a Sharon Tate-gyilkosságot is belekeverve a történetbe. Természetesen a filmben a Mason család brutális tette, az a dermesztő augusztusi este is tarantinósan van elmesélve. A mozi tulajdonképpen Tarantino elbűvölő szerelmeslevele a 60-as évek Los Angeleséhez, egy igazi nosztalgiabomba. Káprázatos színészi alakításokkal, mind a két főszereplő, Pitt és DiCaprio részéről, mind pedig a mellékszerepeket vivő olyan nagyágyúk részéről, mint Al Pacino és Kurt Russel.

A film zenéje

Tarantino mozijában a megszólaló zenék nagyon fontosak, hiszen a rendező célja az volt, hogy visszarepítsen minket a 60-as évekbe. Így a korszak legnépszerűbb előadói által jegyzett klasszikus slágerek sorra felcsendülnek a filmben. Természetesen hallható a moziban a teljesség igénye nélkül, Simon & Garfunkel, Deep Purple, Paul Revere & The Raiders, Neil Diamond és a Buchanan Brothers több száma. Remekül válogatták össze a zenéket, mert pont ott és akkor csendülnek fel, amikor megerősítik az éppen látható jelenet történéseit.

Háttér

A mai borzasztó píszí világban természetesen a liberális megmondóembereknek nem tetszett Tarantino mozija. Hol azon sopánkodtak, hogy a filmje rasszista, hol pedig azért panaszkodtak, mert túlzottan szexista is a Volt egyszer egy… Hollywood.

1969. augusztus 9-én a Manson család 4 embert gyilkolt meg brutálisan a Polansky-házban: Roman Polansky lengyel barátját, Wojtek Frikowskit, barátnőjét, Abigail Foglert, Sharon Tate exvőlegényét, Jay Sebringet, valamint magát a 8 hónapos terhes Sharon Tate-et. A Tate-gyilkosságban a Manson család 4 tagja vett részt, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian és Charles „Tex” Watson. A csoport Leslie von Houtennel és magával Mansonnal kiegészítve augusztus 10-én meggyilkolta a LaBianca házaspárt is. (Mafab.hu)

Érdekességek

A film címe tisztelgés Sergio Leone, a Volt egyszer egy vadnyugat és a Volt egyszer egy Amerika rendezője előtt. Quentin Tarantino többször is elmondta, hogy Leone az egyik kedvenc rendezője, aki hatalmas hatást gyakorolt a pályafutására. Margot Robbie, aki Sharon Tate-et alakította a Volt egyszer egy Hollywoodban, ténylegesen Tate ékszereit viselte a filmben, amelyeket Tate nővére, Debra Tate kölcsönzött a stábnak. Tarantino Phil Karlson 1958-as, a Gunman’s walk című westernjének főszereplőjéről, Van Helfilnről mintázta Rick Dalton karakterét – olvasható a Mafab.hu összeállításában

Összegzés

A Volt egyszer egy… Hollywood, Tarantino stílusát és finoman szólva nem szokványos történetvezetését kedvelők számára zseniális film. De én azt gondolom, hogy minden filmrajongó számára csemege ez a mozi. Ne várjunk tőle történeti hűséget, dokumentarista elbeszélést, mert Tarantino szabadon szeret mesélni, mindenféle megkötések nélkül. Ezzel az egyedi, extravagáns – ugyanakkor a régmúlt idők nagy filmesei előtt maximálisan fejet hajtó – stílusával vált korunk egyik legérdekesebb rendezőjévé. Leonardo DiCaprio zsenialitása ebben a filmben is tetten érhető. Parádésan alakítja a kiégett, nagyképű sztárt. Brad Pittel pedig elképesztően jó párost alkotnak ebben a felejthetetlen moziban. Quentin Tarantino szerint ez a film hasonlít a legjobban a Ponyvaregényre, de ő is úgy fogalmazott, ismerve a mozival kapcsolatos kritikákat, hogy időt kell hagyni neki, hogy kultikus filmmé váljon.

A Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes filmmel érkezünk.

Borítókép: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) és jó barátja és egyben kaszkadőre Cliff Booth (Brad Pitt) együtt próbálnak boldogulni Hollywood kegyetlen világában (Fotó: InterCom)