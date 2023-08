Az öt legjobb Leonardo DiCaprio-film – Viharsziget + videó

A múlt héten kezdődött Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunkat a héten a negyedik helyet szerzett alkotással folytatjuk. Ezt a megtisztelő helyezést a Viharsziget (Shutter Island) című fordulatos pszichothriller szerezte meg. Mondanunk sem kell, hogy egészen más hangulatú, tematikájú és műfajú alkotás a Viharsziget, mint az elmúlt héten bemutatott Steven Spielerg által készített Kapj el, ha tudsz (Catch Me If You Can). Az izgalmakkal teli történet igazi csemege a műfaj rajongóinak. A világhírű rendezőfenoméntól, Scorsesétől szokatlan az ilyen tematika, pont ezért volt meglepő és sikeres ez a műfaji kalandozás.

4. Viharsziget (2010)

A filmet Martin Scorsese rendezte, aki mára már hét (!) alkalommal is együtt dolgozott Leonardo DiCaprioval. A világhírű rendező olyan legendás mozikat adott a filmtörténetnek a teljesség igénye nélkül, mint az Aljas utcák (Mean Streets, 1973), az Alice már nem lakik itt (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974), a Taxisofőr (Taxi Driver, 1976), a New York, New York (1977), Az utolsó valcer (The Last Waltz, 1978), a Dühöngő bika (Raging Bull, 1980), A komédia királya (The King of Comedy, 1982), A pénz színe (The Color of Money, 1986), a Krisztus utolsó megkísértése (The Last Temptation of Christ, 1988), a Nagymenők (GoodFellas, 1990), Az ártatlanság kora (The Age of Innocence, 1993),a Casino (1995), A rettegés foka (Cape Fear, 1991), a New York bandái (Gangs of New York, 2002), A tégla (The Departed, 2006), a Viharsziget (Shutter Island, 2010), A Wall Street farkasa (The Wolf of Wall Street, 2013) vagy éppen Az ír (The Irishman) 2019-ből.

Fotó: UIP Duna Film

A film nagyszerű forgatókönyvét Dennis Lehane azonos című regényéből az a Laeta Kalogridis készítette, aki olyan filmeknek írta a scriptjét, mint például az X-Men (2000), a Sikoly 3 (Scream 3), a Lara Croft: Tomb Raider (2001), az Oliver Stone által rendezett Nagy Sándor (Alexander, 2004), az Avatar (2009), A Macskanő (Catwoman , 2004), vagy éppen Az elnök végveszélyben (White House Down, 2013).

A történet

Az ötvenes években játszódó sztori nagyon izgalmas. Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) rendőrbíró és partnere, Chuck Aule (Mark Ruffalo) a Viharszigetre mennek, az igazságügyi elmegyógyintézetbe, az Ashecliff Kórházba. Rachel Solando (Emily Mortimer) eltűnését vizsgálják, aki egy bezárt szobából vált kámforrá. Dr. John Cawley (Ben Kingsley), a pszichológusok vezetője elmagyarázza, hogy Rachelt elmegyógyintézetbe szállították, mivel megfojtotta három gyermekét – bár a nő úgy hiszi, hogy otthon van és gyermekei életben vannak. Ebben az ügyben indul el a nyomozás, de a zseniális regény és az izgalmas, feszes forgatókönyv rengeteg fordulatot és meglepetést tartogat a nézők számára. Az ötvenes évek elmekórtani intézményeiről nagyszerű képet ad a történet, de mindkét főszereplő, DiCaprio és Ruffalo is remekel a szerepében. Mindvégig érzi a néző, hogy valami nem stimmel Teddyvel, de arra a zseniális fordulatra, amit tartogat a film, senki sem gondol. Annak ellenére, hogy Scorsese neve sokkal inkább a gengszterfilmekkel forrt össze, bátran kijelenthetjük, hogy a Viharsziget az egyik legjobb filmje. A nyomasztó, ijesztő, feszült légkör sajátos hangulatot kölcsönöz a mozinak. A sötét tónusú, matt képek pedig rendkívül jól adják vissza az ötvenes évek világát.