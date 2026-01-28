idezojelek
Poszt-trauma

Erre senki nem gondolt, Schilling Árpád okozhatja Magyar Péter vesztét

Újabb ellenszenves figura tűnt fel a Tisza Párt mellett.

Csépányi Balázs
magyar pétertisza pártschilling árpád 2026. 01. 28. 5:20
A választás közeledtével egyre tisztábban rajzolódik ki az a kép, amit mi itt a nemzeti oldalon már Magyar Péter megjelenésekor jeleztünk. Ugyanaz a kör támogatja őt, mint aki eddig az összes kihívót. 

Magyar Péter, Schiling Árpád
Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Ezúttal újabb baloldali sorakozott fel Magyar Péter mögött: a Krétakör alapítója, Schilling Árpád nyilvános bejegyzésben lelkesedett a Tisza Párt elnökéért – írta meg az Ellenpont. A lap szerint a korábban itthon és Franciaországban is megbukott rendező politikai értelemben új gazdatestet keres. Mint írják, Schilling nem csupán támogató nyilatkozatokat tett, hanem önként beszédet is írt Magyar Péternek.

Az öncélú, botrányos produkcióiról elhíresült Orbán-gyűlölő rendező ezúttal a Facebook-oldalán igyekezett Magyar Péter kedvében járni.

„Az új kormány helyét elsősorban Európán belül kell megtalálni, ott kell partnereket keresni, lehetőleg nyugatos, demokratikus pártokat és vezetőket, még ha a kínálat egyre szűkösebb is, ez kétségtelen. Az biztos, hogy a Tisza az egyetlen párt és Magyar Péter az egyetlen miniszterelnök-jelölt, ami és aki képes Orbán hatalmát megdönteni. Bennük bízik a többség, ők képesek kormányzóképes alternatívaként meggyőzni a szavazókat.”

Magyar Péternek nincs szerencséje az embereivel; az egyik fegyverrel jár lakossági fórumokra, a másik kikotyogja a párt titkait, a harmadikkal élő műsorban mossák fel a padlót. És most még itt van a legellenszenvesebb baloldali közéleti szereplő címért folyó versenyben előkelő helyet elfoglaló Schilling is.

Magyar Péter egyre nehezebb helyzetbe kerül.

Borítókép: Schilling Árpád (Forrás: Képernyőkép)

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Miért egyedül? A teló nem barát

Utolsó kenet, siratóénekkel

Az új világrend új intézményei

