Erre senki nem gondolt, Schilling Árpád okozhatja Magyar Péter vesztét

Az öncélú, botrányos produkcióiról elhíresült Orbán-gyűlölő rendező ezúttal a Facebook-oldalán igyekezett Magyar Péter kedvében járni.

„Az új kormány helyét elsősorban Európán belül kell megtalálni, ott kell partnereket keresni, lehetőleg nyugatos, demokratikus pártokat és vezetőket, még ha a kínálat egyre szűkösebb is, ez kétségtelen. Az biztos, hogy a Tisza az egyetlen párt és Magyar Péter az egyetlen miniszterelnök-jelölt, ami és aki képes Orbán hatalmát megdönteni. Bennük bízik a többség, ők képesek kormányzóképes alternatívaként meggyőzni a szavazókat.”