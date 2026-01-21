Hoppá: újabb ismert baloldali arc tűnt fel Magyar Péter mellett

Újabb ismert baloldali értelmiségi tűnt fel Magyar Péter környezetében: a Krétakör alapítója, Schilling Árpád nyilvános bejegyzésben állt ki a Tisza Párt elnöke mellett – írta meg az Ellenpont. A lap szerint a rendező arról írt, hogy Magyar Péter terve az egységes magyar nemzet „összeboronálása” a választásokig, és biztos benne, hogy a demokratikus ellenzék végül mögé áll.

Az Ellenpont emlékeztet: Schilling Árpád négy évvel ezelőtt még más politikai szereplőket támogatott, akikről mára úgy vélekedik, hogy „elfogytak”. A portál értelmezése szerint ez azt mutatja, hogy a rendező a korábban hangoztatott nemzetközi karrier elmaradása után most politikai értelemben keres új „gazdatestet”.

Önként írt beszédet Magyar Péternek

A lap szerint Schilling nem csupán támogató nyilatkozatokat tett, hanem önként beszédet is írt Magyar Péternek, amelyben olyan jelszavak szerepelnek, mint az „egymás el nem engedése”, illetve egy nemzetközi popkulturális utalás: You’ll never walk alone.

Az Ellenpont ezt a gesztust már a politikai szimbiózis nyílt vállalásaként értékeli.

A szemlézett cikk kitér arra is, hogy a Franciaországban élő Schilling az utóbbi időben a magyar művészeti élet szereplőit is támadja, többek között nyilvánosan provokálta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatóját. A portál szerint mindez felveti a kérdést: milyen felhatalmazás alapján beszél „lejárt időkről” és döntési jogokról?

Az Ellenpont hosszabban foglalkozik Schilling korábbi rendezéseivel és azok fogadtatásával is, felidézve a Krétakör bukását, valamint a Sárosdi Lillához és a Marton-ügyhöz kapcsolódó botrányokat.

A lap álláspontja szerint ezek az előadások nem művészi újításként, hanem provokatív, öncélú performanszokként vonultak be a köztudatba.

A cikk végkövetkeztetése szerint Schilling Árpád most abban reménykedik, hogy a Magyar Péterhez való nyílt közeledés politikai és nyilvánosságbeli értelemben is újra láthatóvá teszi. Az Ellenpont úgy fogalmaz: a rendező támogatása jól illeszkedik abba a mintázatba, amely szerint Magyar Péter körül sorra jelennek meg a korábban már megbukott baloldali szereplők.