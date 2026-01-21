magyar pétertisza pártellenpont

Hoppá: újabb ismert baloldali arc tűnt fel Magyar Péter mellett

Újabb baloldali sorakozott fel Magyar Péter mögött: a Krétakör alapítója, Schilling Árpád nyilvános bejegyzésben lelkesedett a Tisza Párt elnökéért – írta meg az Ellenpont. A lap szerint a korábban itthon és Franciaországban is megbukott rendező politikai értelemben új gazdatestet keres. Mint írják, Schilling nem csupán támogató nyilatkozatokat tett, hanem önként beszédet is írt Magyar Péternek.

2026. 01. 21.
Baloldali szereplő Magyar Péter mellett :Schiling Árpád
Újabb ismert baloldali értelmiségi tűnt fel Magyar Péter környezetében: a Krétakör alapítója, Schilling Árpád nyilvános bejegyzésben állt ki a Tisza Párt elnöke mellett – írta meg az Ellenpont. A lap szerint a rendező arról írt, hogy Magyar Péter terve az egységes magyar nemzet „összeboronálása” a választásokig, és biztos benne, hogy a demokratikus ellenzék végül mögé áll.

Az Ellenpont emlékeztet: Schilling Árpád négy évvel ezelőtt még más politikai szereplőket támogatott, akikről mára úgy vélekedik, hogy „elfogytak”. A portál értelmezése szerint ez azt mutatja, hogy a rendező a korábban hangoztatott nemzetközi karrier elmaradása után most politikai értelemben keres új „gazdatestet”.

Önként írt beszédet Magyar Péternek

A lap szerint Schilling nem csupán támogató nyilatkozatokat tett, hanem önként beszédet is írt Magyar Péternek, amelyben olyan jelszavak szerepelnek, mint az „egymás el nem engedése”, illetve egy nemzetközi popkulturális utalás: You’ll never walk alone. 

Az Ellenpont ezt a gesztust már a politikai szimbiózis nyílt vállalásaként értékeli.

A szemlézett cikk kitér arra is, hogy a Franciaországban élő Schilling az utóbbi időben a magyar művészeti élet szereplőit is támadja, többek között nyilvánosan provokálta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatóját. A portál szerint mindez felveti a kérdést: milyen felhatalmazás alapján beszél „lejárt időkről” és döntési jogokról?

Az Ellenpont hosszabban foglalkozik Schilling korábbi rendezéseivel és azok fogadtatásával is, felidézve a Krétakör bukását, valamint a Sárosdi Lillához és a Marton-ügyhöz kapcsolódó botrányokat. 

A lap álláspontja szerint ezek az előadások nem művészi újításként, hanem provokatív, öncélú performanszokként vonultak be a köztudatba.

A cikk végkövetkeztetése szerint Schilling Árpád most abban reménykedik, hogy a Magyar Péterhez való nyílt közeledés politikai és nyilvánosságbeli értelemben is újra láthatóvá teszi. Az Ellenpont úgy fogalmaz: a rendező támogatása jól illeszkedik abba a mintázatba, amely szerint Magyar Péter körül sorra jelennek meg a korábban már megbukott baloldali szereplők.


