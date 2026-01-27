idezojelek
Poszt-trauma

Fodor Gábor könyörtelenül lerántotta a leplet Kapitány Istvánról

Nem zörög a haraszt.

Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt és Orbán Anitát. Most végre elválik az ocsú a búzától. Magyar természetesen sikerként kommunikálja a két új igazolását, azonban az új szakértők sokkal inkább negatív hatással lehetnek a Tisza Párt népszerűségére.

Magyar Péter, Fodor Gábor
Magyar Péter - Fotó: Máté Krisztián

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági szakértője egyre többször beszél arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról. A multik és a nemzetközi tőke világából érkező Kapitány – akit korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő „a magyar Jockey Ewing” – az ATV-nek adott interjúban arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte,

meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

Kapitány korábban a Shell alelnökeként dolgozott, most pedig a Mandiner számolt be arról, hogy a cég számára az orosz–ukrán háború óriási extraprofitot és többletbevételt termelt.

Tisztán látszik, hogy ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen. Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Fodor Gábor nem finomkodott, keményen elmondta a véleményét a Facebook oldalán Kapitány Istvánról:

„Kritizáltuk a Tiszát az elmúlt időszakban a kormányképesség hiányosságai miatt. Én magam is elmondtam, hogy ez az egyik gyenge pontjuk. A kormányképesség leegyszerűsítve azt jelenti: el tudja-e képzelni az ember reálisan és hitelesen, hogy a bemutatott politikusokkal és javaslatokkal (programmal) alkalmasak irányítani egy országot. A Tisza most sem erős ebben – itt jelentős különbség észlelhető a Fidesz javára, ami egyébként természetes, hiszen a Fidesz 16 éve kormányoz folyamatosan. (...) Kapitány István számottevő nemzetközi -gazdasági gyakorlattal rendelkezik, ami egy lépés a kormányképesség érzetének a megteremtéséhez. Ugyanakkor saját tapasztalataim alapján szeretném aláhúzni: abból, hogy valaki kiváló gazdasági szakember, még nem következik automatikusan, hogy a politikában is jó lesz. Ez két különböző műfaj.”

A kormánypártisággal nem vádolható Fodor véleményére érdemes odafigyelni. Ajánlom ezt tiszta szívből a Tisza szimpatizánsoknak is. 

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

