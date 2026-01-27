Fodor Gábor könyörtelenül lerántotta a leplet Kapitány Istvánról

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági szakértője egyre többször beszél arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról. A multik és a nemzetközi tőke világából érkező Kapitány – akit korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő „a magyar Jockey Ewing” – az ATV-nek adott interjúban arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte,

meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

Kapitány korábban a Shell alelnökeként dolgozott, most pedig a Mandiner számolt be arról, hogy a cég számára az orosz–ukrán háború óriási extraprofitot és többletbevételt termelt.