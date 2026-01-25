Orbán okozhatja Magyar Péter bukását, saját embere lökheti a szakadékba a Tisza Pártot

Felhévizy egy kicsit fellélegzett, végre pozitív tartományba is benézett a hőmérő higanyszála. A hírlapíró nagyon rosszul viselte ezt a dermesztő hideget. Azt vette észre magán, ahogy öregszik, sokkal inkább a meleg időt kedveli. Kicsit jobb idő jobb kedvet is hozott Félixnek, főként miután megnézte a szombati háborúellenes gyűlést Kaposváron.
Orbán Viktornak nagyon jól áll, ha kérdésekre kell felelnie, szinte lubickol ebben a szerepben. Ráadásul olyan közérthető, tűpontos válaszokat ad a feltett kérdésekre, hogy le a kalappal. Ezek a beszélgetős gyűlések sokkal közelebb hozzák a politikát és a politikusokat.
A miniszterelnök nehéz külpolitikai és gazdasági kérdéseket úgy tud megválaszolni, hogy az mindenki számára érthető legyen. Hatalmas érdeklődés kíséri ezeket a DPK-rendezvényeket. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az utóbbi időben már nem jelenik meg a helyszíneken, mert rájött, hogy csak magát égette le az utánzással.
Azonban egy talán még ennél is rosszabb forgatókönyvet vezetett be. Úgy döntött, hogy mindig bemutat egy úgynevezett szakembert inkább, mint hogy a DPK-gyűlések helyszínén bohóckodjon.
A múlt heten bemutatta Kapitány Istvánt, tegnap pedig Orbán Anitát.
Tisztán látszik, hogy ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen. Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.
Magyar Péter természetesen pozitívumként, sőt hatalmas sikerként kommunikálja az új igazolásait. De tévedésben van.
Bármilyen furcsa, könnyen lehet, hogy Orbán Anita, Kapitány István és a várhatóan a hozzájuk hasonló cilinderből előhúzott, nagy durranásnak szánt szakemberei lökhetik a szakadékba Magyar Pétert, hiszen ezeknek a figuráknak a csatasorba állítása a kormánypárt azon állítását igazolják, miszerint a Tisza Párt a globalista elit utasításait hivatott végrehajtani – gondolta magában Felhévizy, majd végre kimerészkedett a szabadba, most már alkalmas az idő egy kis sétára.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
