Orbán okozhatja Magyar Péter bukását, saját embere lökheti a szakadékba a Tisza Pártot

Orbán Viktornak nagyon jól áll, ha kérdésekre kell felelnie, szinte lubickol ebben a szerepben. Ráadásul olyan közérthető, tűpontos válaszokat ad a feltett kérdésekre, hogy le a kalappal. Ezek a beszélgetős gyűlések sokkal közelebb hozzák a politikát és a politikusokat.

A miniszterelnök nehéz külpolitikai és gazdasági kérdéseket úgy tud megválaszolni, hogy az mindenki számára érthető legyen. Hatalmas érdeklődés kíséri ezeket a DPK-rendezvényeket. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az utóbbi időben már nem jelenik meg a helyszíneken, mert rájött, hogy csak magát égette le az utánzással.

Azonban egy talán még ennél is rosszabb forgatókönyvet vezetett be. Úgy döntött, hogy mindig bemutat egy úgynevezett szakembert inkább, mint hogy a DPK-gyűlések helyszínén bohóckodjon.