Újabb bizonyíték került elő arra, hogy Magyar Péter nagyon nagy bajban van

Amikor nagyon nagy bajban van a baloldal, mindig a régi lemezt teszi fel, régi előadókkal. Ez bizonyítja, hogy most nagy gáz van az ellenzéki térfélen, bármennyire is szeretnék titkolni, leplezni különféle manipulatív közvélemény-kutatási adatokkal.
Előkerült a Gyurcsány- és Dobrev-rajongó Eörsi Mátyás is. A Facebook-oldalán kezdett fasisztázni az ukrán külügyminiszter szavaira reflektálva:
„Nyilván sokan vélik úgy, hogy a Szálasival való összehasonlítás erős túlzás, ezért megengedhetetlen. Én pedig úgy vélem, hogy a nagyon komoly különbségek ellenére áll az összehasonlítás, mégpedig azon okból, hogy egy olyan környezetben, amely drámai következményekkel is járhat Magyarország egzisztenciájának alapjaira (tehát nem a létére), Orbán, Szálasihoz hasonlóan a nyilvánvalóan morálisan is a rossz, és Orbánon és bagázsán kívül mindenki számára nyilvánvalóan vesztes oldalra áll, korrigálni pedig immár nem tud, és nem is akar.”
Emlékezetes, hogy az SZDSZ-alapító Eörsi a DK megalakulásakor hatalmas ovációval üdvözölte az új formációt:
„Ha Gyurcsány Ferencnek sikerül egyesítenie az SZDSZ igazságát, az MDF nemességét és az MSZP szerethetőségét, akkor ebből még bármi lehet.”
Lett is. Egy hatalmas bukás.
Ferenc krimiíróvá avanzsált, Dobrev Klára pedig éppen a szakadék felé kormányozza a DK-t.
Úgy látszik, már a liberális látnok, Eörsi is Magyar Péterben látja a jövőt, mert ez a kirohanása arra enged következtetni, hogy nagyon aggódik, hiszen bekapcsolt nála a régi SZDSZ-es reflex: mindenki náci a jobboldalon.
Ez az álmoskönyvek szerint nem jelent jót. Fájdalmas lesz az ébredés.
Borítókép: Eörsi Mátyás (Fotó: képernyőkép)
