Újabb bizonyíték került elő arra, hogy Magyar Péter nagyon nagy bajban van

Emlékezetes, hogy az SZDSZ-alapító Eörsi a DK megalakulásakor hatalmas ovációval üdvözölte az új formációt:

„Ha Gyurcsány Ferencnek sikerül egyesítenie az SZDSZ igazságát, az MDF nemességét és az MSZP szerethetőségét, akkor ebből még bármi lehet.”

Lett is. Egy hatalmas bukás.

Ferenc krimiíróvá avanzsált, Dobrev Klára pedig éppen a szakadék felé kormányozza a DK-t.