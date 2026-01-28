Vuduszakaszba lépett a kampány, árad a tiszás szeretet + videó

– Úgy látom, a kampány a vuduszakaszba lépett, mert tegnap szegény Rétvári államtitkár úr fotóját rituálisan elégették – hívta fel a figyelmet új videójában Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő által megosztott felvételen Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy az ő plakátját vörös festékkel öntötték le tiszás aktivisták.

Mint ismert, a Tisza Párt sződligeti vezetője rituálisan elégette Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét, rajta az államtitkár fotójával.

Az égetésről szóló, a Facebookon közzétett videót a váci Tisza-jelölt is kedvelte.

Nem ez az első agresszív megnyilvánulás a Tisza részéről. Legutóbb Magyar Péter elkötelezett hívei például akasztással fenyegették a kormánypárti politikusokat.

Honnan ered a tiszás erőszak?

Emlékezetes, advent második vasárnapján döbbenetes indulat söpört végig Szentes környékén: a Tisza Párt egyik szimpatizánsi csoportjában többen azt kívánták, hogy az éppen betegséggel küzdő Farkas Sándor országgyűlési képviselő „már ne érje meg a jövő évet”.

Korábban azt is megírtuk, hogy a tiszások Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Délután egy csoport akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.

A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás elhárítására a rendőröknek kellett közbelépniük. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel.

Egy Tisza-hívő nő, akinek fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt, és közvetlen közelről üvöltözött Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt.