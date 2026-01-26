Rendkívüli

Az ügyészség is megerősítette: újra kihallgatják Ruszin-Szendi Romuluszt

Ismét gyanúsítotti kihallgatásra idézték Ruszin-Szendi Romuluszt az ellene garázdaság miatt indult nyomozásban – derült ki az ügyészség lapunknak küldött tájékoztatásából. A Tisza Párt szakértőjét tavaly októberben azzal gyanúsították meg a rendőrök, hogy Kötcsén fellökött egy újságírót.

2026. 01. 26. 15:39
A kötcsei botránya miatt indult ügyben szükséges Ruszin-Szendi Romulusz folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása, ezért a garázdaság gyanújával elrendelt nyomozás továbbra is folyamatban van – ez olvasható ki a Somogy Vármegyei Főügyészségnek a Magyar Nemzet kérdésére adott hivatalos válaszából.

Mint írták: „A megkeresésében szereplő bűnüggyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a nyomozás jelenleg még vizsgálati szakban folyamatos, annak befejezéséhez még további eljárási cselekmények – így a kérdéssel érintett bűnügyben a gyanúsított folytatólagos kihallgatása – szükséges.”

Hozzátették: „A bűnügyben felmerült további eljárási cselekmények szükségességére tekintettel a nyomozó hatóság az ügyiratokat az eljárás befejezésére irányuló előterjesztéssel ez idáig nem küldte meg a nyomozás felett törvényességi felügyeletet gyakorló Siófoki Járási Ügyészségnek.”

 

Kamubetegség?

Emlékezetes, Budai Gyula is azt közölte a napokban, hogy Magyar Péterék honvédelmi szakértőjét ismételten gyanúsítottként hallgatják ki. A miniszteri biztos ugyanakkor azt is hangsúlyozta: ez azért nem történt meg korábban, mert Ruszin-Szendi kamubetegségre hivatkozva nem jelent meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, ahol tavaly októberben egyszer már kihallgatták.

 

Riportert lökdösött

Ahogy arról már sokszor beszámoltunk, az ügy háttere, hogy  Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ezt ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. Mindez nyilvánvalóan nem igaz, ez kiderül a felvételekből.

 

 

