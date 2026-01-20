tisza pártrendőrségRuszin-Szendi Romuluszmagyar péternemzeti nyomozó iroda

A rendőrség is cáfolta Ruszin-Szendi Romulusz hazugságát

Végleg lebukott Ruszin-Szendi Romulusz azzal a hazugságával, hogy minden eljárást megszüntettek a fegyverbotránya ügyében. A Magyar Nemzet megkeresésére küldött rendőrségi válaszból ugyanis kiderült, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban van a nyomozás Magyar Péter honvédelmi szakértőjével kapcsolatban.

2026. 01. 20.
Folyamatban van az eljárás a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében – derült ki a rendőrség lapunknak küldött válaszából. Ez azt jelenti, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője bizonyíthatóan hazudott arról, hogy minden eljárást megszüntettek vele szemben.

Magyar Péter nem lehet büszke Ruszin-Szendi Romuluszra

Emlékezetes, nemrég Ruszin-Szendi Romulusz győzelemként ünnepelte és írta ki Facebook-oldalára, hogy fegyverbotránya miatt az összes eljárást megszüntette a rendőrség. Mindezt Budai Gyula miniszteri biztos még aznap cáfolta, most pedig a rendőrségi válasz is lebuktatta a Tisza Párt szakértőjét.

A Nemzeti Nyomozó Iroda továbbra is egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával nyomoz azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt ráadásul fotók bizonyítják. 

A fegyverbotrány egyébként azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült, hónapokkal ezelőtti videófelvételen tisztán látszott: Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza egyik rendezvényére. Az ügyben Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, a rendőrség szabálysértési eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

Később újabb felvételekből kiderült (ami után még egy szabálysértési eljárás indult), hogy egy másik tiszás rendezvényen is fegyver lehetett Magyar Péter bizalmasánál – immár képviselőjelöltjénél –, ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak.

A szabálysértési eljárásokat megszüntették ugyan, ám azokban is lehet még fordulat, hiszen Budai Gyula miniszteri biztos panasszal élt a megszüntetések ellen, és a belügyminiszternek is levelet írt, hogy Magyar Péter bizalmasa ne kapja vissza a fegyverét.


