Fegyvernek nincs helye a közéletben, jelentette ki Orbán Viktor

– Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kellene hordani – jegyezte meg Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban, reagálva Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára. A miniszterelnök élesen bírálta a volt vezérkari főnököt, és úgy fogalmazott, ha valakinek nincs annyi esze, hogy ha közéletbe lép és emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert, akkor nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, hogy ezt nem teheti meg.

Mert ugyan mit fog vele csinálni, előkapja és lövöldöz vele?

– tette fel a kérdést.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Arra a kérdésre, hogy milyen üzenete van ennek az egésznek, Orbán azt felelte, hogy a fegyver önmagában sem néz ki jól, de a hozzáfűzött kommentárok a volt vezérkari főnöktől fájdalmasabbak.

Hogy neki viszket a tenyere, hogy ezt le tudná rendezni. Mit is, kedves barátom, mit rendezel te le? Nem az őserdőben élünk. Álljon meg a menet. Mit rendezel te le? Ez egy jogállam, szabályok vannak. Nem lövöldözhetsz, mert te vezérkari főnök voltál, és nagyfiú vagy, és te fenyegeted az embereket, hogy jössz te ehhez? […] Te nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered, különösen, amikor sok emberhez beszélsz, ezzel te nem dicsekedhetsz, ilyen nincs […] te nem állsz a többi állampolgár fölött, akkor sem, ha vezérkari főnök voltál, egy vagy közülünk, fogadd el a szabályokat, barátom

– szólította fel Orbán Viktor Ruszin-Szendit.

A miniszterelnök emlékeztetett: minden állampolgárt azonos jogok illetik meg.

A kormányfő a rádióinterjút követően a közösségi oldalán is kijelentette:

fegyvernek nincs helye a közéletben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)