Akasztással fenyegetnek a tiszások

Láthatóan már semmi sem szent a Tisza Párt támogatóinak. Magyar Péter elkötelezett hívei ugyanis újból akasztással fenyegetik a kormánypári politikusokat.

A Tisza Párt támogatóit tömörítő csoportokban tapasztalható egyre erőszakosabb megnyilvánulások annak is köszönhetők, hogy a bejegyzéseket ellenőrző adminisztrátorok sorozatosan figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, és teret adnak a gyűlöletnek.

Mint ismert, az elmúlt időszakban gyakorlatilag sikkessé vált a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő csoportokban olyan bejegyzéseket, hozzászólásokat közzétenni, amely tartalmazza a fideszesek megölését, megkínzását, a politikusok megölését, vagy éppen a holokauszttal való viccelődést. Miközben Magyar Péter saját bevallása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván.

A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek ható képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban.

Vagyis jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetését készítik elő a szimpatizánsok.

A reakciókból emellett az is kiderült, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekményeket, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen.

A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban szintén fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója, hasonlóan a tegnap nyilvánosságra került képekhez.

Amint arról korábban beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.