Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, Kendrick Lamar tarolt – Íme az idei díjazottak

A legtöbb jelölést idén Kendrick Lamar kapta, összesen kilencet, míg Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut hét-hét kategóriában volt érdekelt. Több előadó – köztük Addison Rae, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young – most kapta meg első Grammy-jelölését.

Az idei év újdonságai közé tartozott az Év legjobb albumborítója és a Legjobb hagyományos country album kategória bevezetése, emellett egy korábban meglévő country díjat is kettéosztottak. Történelmi jelentőségű volt ROSÉ fellépése is: a Blackpink tagja első K-pop szólóelőadóként állhatott Grammy-színpadon.

A legnagyobb várakozás természetesen ezúttal is az Év albuma díjat övezte, amit most először nyerhetett volna spanyol nyelvű előadó – Bad Bunny –, vagy férfi szóló rapper, Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator személyében. Hogy ki nyert végül? Az alábbi listánkból kiderül:

Amy Allen, az Év dalszerzője. Fotó: Ariana Ruiz

A Grammy-díj nyertesek 2026-ban: