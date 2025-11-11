A Magyar Honvédség helytáll Libanonban is

A magyar katonák jelen vannak Irakban, a balti légtérrendészeti feladatok ellátásában, Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a libanoni misszió a legveszélyesebb, egyben az egyik legfelelősségteljesebb szolgálatteljesítés.

Forrás: Facebook

Egy ír vezetésű zászlóaljban, lengyel bajtársakkal vannak egy szakaszban a Budapest Helyőrség Dandár, a Szurmay dandár katonái, akik a honvédelmi miniszternek megmutatták a tábort. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, a honvédek nagyon magas színvonalon, nyugodtan, professzionálisan, bátran végzik a felelősségteljes és nem veszélytelen szolgálatukat.

Bár még távol van karácsony, a katonák ajándékot is kaptak a honvédelmi minisztertől.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a magyar és a libanoni védelmi tárca együttműködési megállapodást írt alá. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

A honvédelmi miniszter ellátogatott az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziójának shamrocki bázisára is, ahol a magyar békefenntartó katonák szolgálnak.