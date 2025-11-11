Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Vitályos Eszter: A magyar embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel!

A háborúpárti ellenzék plakátokat rongál és eltünteti a nemzeti konzultációs íveket annak érdekében, hogy a magyarok ne tudják meg, mit tervez Brüsszel Ukrajna finanszírozásával, a sorkatonaság bevezetésével vagy az adóemelésekkel kapcsolatban, hangsúlyozta a kormányszóvivő.

A magyar embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel! – írta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán kedden.

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
A nemzeti konzultáció kérdőívei. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Vitályos Eszter úgy fogalmazott: látják, hogy a háborúpárti ellenzék mindent megtesz azért, hogy elhallgattassa az igazságot Brüsszel háborús terveiről.

„Rongálják a plakátokat, eltüntetik a nemzeti konzultációs íveket – de nem tudnak bennünket elhallgattatni!” – emelte ki.

Bejegyzése szerint Brüsszel háborús üzemmódra akarja átállítani Európát: pénzt szedne be a háború és Ukrajna finanszírozására, kötelezővé tenné a katonai támogatást, több ország már sorkatonaság bevezetését tervezi, és a tagállamokra hárítaná Ukrajna újjáépítésének költségeit.

 Közben a brüsszeli bábkormányokat adóemelésekre és megszorításokra szólítják fel, és már a Tisza Párt is ezekre készül – tette hozzá.

A kormányszóvivő azt írta, világosan kimondják: 

  • Ez nem a mi háborúnk! 
  • Nem akarjuk, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg! 
  • Nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat, a gyerekeinket besorozzák!

„Erről szólnak a plakátok. Erről szól a nemzeti konzultáció. Erről szól az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús terve és a sorkatonaság ellen” – mutatott rá Vitályos Eszter.

Álljunk ki együtt Magyarország békéje és biztonsága mellett! Nem tudtok minket elhallgattatni!

– zárta a bejegyzését a kormányszóvivő.

 

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

