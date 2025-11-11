Hidvéghi Balázs: Brüsszel már támadásba lendült

Orbán Viktor és Donald Trump csúcstalálkozójának egyik legfontosabb eredménye, hogy a magyar miniszterelnök elérte, hogy teljes mentességet kapjunk az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs a videóban elmondta: habár nagy sikert értünk el, Brüsszel már támadásba is lendült.

Brüsszel már támadja is hazánkat

(Fotó: YVES HERMAN / POOL)

Az államtitkár kiemelte, hogy Orbán Viktornak hála, a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat földgázvezeték esetében is teljes szankciómentességet élvez hazánk, ezért továbbra is előnyös feltételekkel tudunk olajat és gázt vásárolni, és biztosított az ország energiaellátása.

Ha ezek az amerikai szankciók életbe léptek volna, akkor karácsonyra akár két-háromszorosára nőhettek volna a rezsiköltségek. Ezt a nagyon fontos csatát tehát most megnyertük a magyar miniszterelnök fellépésének és az amerikai elnök belátásának köszönhetően

– hangsúlyozta Hidvéghi.

A politikus szerint azonban a veszély nem múlt el. Brüsszelből folyamatos a nyomás.

Ők továbbra is el akarják törölni a rezsicsökkentést úgy, ahogy van. Brüsszel és Zelenszkij azonnal támadásba is lendültek, hogy szétverjék a magyar–amerikai megállapodást – fogalmazott. Az államtitkár szerint a terv az, hogy minden tagállamot, így Magyarországot is levágják az orosz olajról és gázról. Akkor is, ha ez többszörös árat és ellátási nehézségeket okozna.