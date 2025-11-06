Rendkívüli

Vitályos Eszter: Ön szeretne Tisza-nyugdíjadó-csekket fizetni? + videó

Húszszázalékos nyugdíjadót terveznek a Tisza Pártnál – állítja a kormányszóvivő.

„Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó-csekket fizetni?” – tette fel a kérdést Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtöki Facebook-videójában, amelyben két sárga csekket tart a kezében.

Vitályos Eszter azt mondta:

havonta minimum 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza adóhivatalába.

„Igen, jól hallják. A Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét; 20 százalékos nyugdíjadót terveznek” – fogalmazott. Ez azt jelentené – mondta –, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák, csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják.

Ez a valóság! A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat

– mondta.

„Most őszintén! Ki szeretne ilyen Tisza-adócsekket fizetni?” – tette fel a kérdést Vitályos Eszter.

Borítókép: Vitályos Eszter ( Forrás: Facebook) 


