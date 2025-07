Meghökkentő szavak a dúsgazdag családból származó teniszőzőtől: férfiként könnyebb dolga lenne?

Az év első két Grand Slam-tornáján amerikai siker született a nők között: Madison Keys lett az Australian Open, Coco Gauff a Roland Garros bajnoka. Wimbledon első fordulója viszont amerikai rémálom volt: Gauff, valamint a harmadik kiemelt Jessica Pegula is simán kiesett, s Keys is épphogy megmenekült. Pegula szabályváltoztatási javaslattal reagált a kudarcra, szerinte a férfiak könnyebb helyzetben vannak a Grand Slam-tornákon, amiért az ő meccseik három nyert szettig tartanak. Volt azért bőven nagy nevű búcsúzó a férfi egyes első fordulójában is Wimbledonban: kiesett a tokiói olimpiai bajnok Alexander Zverev, valamint a füves pályás Grand Slam-verseny tavalyi két elődöntőse, Lorenzo Musetti és Danyiil Medvegyev is.

Amerikai rémálom: Jessica Pegula mellett a Roland Garros-győztes Coco Gauff is kiesett a wimbledoni tenisztorna első fordulójában (Fotó: Anadolu via AFP/Ray Tang)

A női egyesben második kiemelt Gauff tudta, hogy mivel próbálják majd vigasztalni az ukrán Dajana Jasztermszka elleni vereség után: a salakszezont két WTA 1000-s tornadöntő után a Roland Garros megnyerésével zárta.

– Tudom, hogy a stábom azt mondja majd, hogy ne legyek csalódott, a Roland Garrost megnyertem. De nem szeretek veszíteni – mondta őszintén Gauff, aki néhány napja még sokkal jobb hangulatban volt, táncra is perdült Wimbledonban a világelső Arina Szabalenkával.

Grand Slam: könnyebb a férfiak dolga?

Jessica Pegula nem elégedett meg annyival, hogy kifejezte a csalódottságát a korai kiesése után, szabályváltoztatást javasolt, mert szerinte a férfi éljátékosok dolga könnyebb, mint a legjobb női teniszezőké.

Azt gondolom, hogy nehezebb a háromból kettőt megnyerni, mint az ötből hármat.

Nyilvánvalóan nem erőnlétileg, de úgy vélem, hosszabb távon a jobb játékosnak kedveznek a három nyert szettre menő meccsek. Szerintem a férfiaknál is több meglepetést látnánk a topjátékosoknál, ha két nyert szettre játszanának – mondta Pegula, akinek szülei dollármilliárdosok, a Buffalo Sabres NHL- és a Buffalo Bills NFL-csapat is családi tulajdon.