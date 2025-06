Sabalenka durván beszólt a Roland Garros döntője után, Gauff rendre intette őt

Bár Arina Sabalenka a pályán és az eredményhirdetésen is gratulált Gauffnak a Roland Garros-győzelemhez, a sajtótájékoztatón olyan megjegyzéseket tett, amelyek joggal zavarhatták az újdonsült bajnokot. A salakpályás Roland Garros szombati, női fináléjában Gauff három játszmában győzött a világelső Arina Szabalenka ellen óriási szélben. Aztán a csata a meccs után szavakkal folytatódott.

Coco Gauff lett a Roland Garros idei női bajnoka. Fotó: CORINNE DUBREUIL / French Tennis Federation -FFT

A világelső Sabalenka többek között azt állította, hogy ha Iga Swiatek jutott volna be a döntőbe, akkor ő megverte volna Gauffot. Az elődöntőben épp Sabalenka győzte le a négyszeres párizsi bajnok Swiateket.

A Roland Garros-győztes Coco Gauff visszaszólt

– Nem értek egyet – válaszolt Sabalenka szavaira Coco Gauff. – Legutóbb, amikor Igával játszottam, három szettben én nyertem, mondom ezt tisztelettel. Nem hiszem, hogy helyes ilyet mondani, mert bármi megtörténhet. Őszintén szólva, az alapján, ahogy Aryna az elmúlt hetekben játszott, ő volt a favorit. Ő volt a legjobb ellenfél, akivel a döntőben játszhattam volna, hiszen ő a világelső. A lehető legjobb kihívóval mérhettem össze magam. Szerintem ez volt a legkeményebb meccs, ha a statisztikákat nézzük. Mivel Iga már bajnok itt, vele is nehéz lett volna a meccs.

Gauff arról is beszélt, figyelte-e az ellenfél testbeszédét, különösen, mivel Sabalenka láthatóan nehezen bírt az érzelmeivel.

– Nem figyelek túlságosan erre, különösen Aryna ellen – reagált. – Láttam már, amikor ideges lett és szinte letarolta a pályát. Én is frusztrált voltam, még ha nem is mutattam. Belül nagyon is éreztem. Ha én frusztrált voltam, akkor valószínűleg ő is az volt. Ez nem az a nap volt, amikor fantasztikus teniszt lehetett volna játszani. Nem ismerek sok játékost, aki ilyen körülmények között is kiemelkedő teljesítményre képes.

Sabalenka: Coco nem azért nyert, mert…

– Coco nem azért nyert, mert olyan kiemelkedően játszott, hanem azért, mert én hihetetlen hibákat követtem el – jelentette ki csípősen Sabalenka a döntő után. – Nem engedhetem meg magamnak, hogy ilyesmit tegyek a döntőben. Ez volt a legrosszabb meccsem hónapok óta.

A fehérorosz játékos a körülményeket okolta:

– Szörnyű, borzalmas szél volt. Coco egyszerűen jobban kezelte. Ráadásul túl érzelmes is voltam. Azt hiszem, ma nem tudtam ezt jól kontrollálni. Lényegében ennyi volt – mondta a világelső. – Valahányszor eltalálta a labdát, a szél őrülten megdobta, és én mindig túl későn érkeztem. Mintha valaki felülről csak röhögött volna rajtam, és azt mondta volna: „Lássuk, meg tudod-e csinálni?” És én nem tudtam.