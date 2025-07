Djokovics csodabogyója segített, veszedelmes rivális vár rá Wimbledonban

Djokovics és Alcaraz idén is a fináléban futhatna össze. A spanyol ötszettes csatával kezdett Wimbledonban, de néhány esélyes nála is rosszabbul járt: az első fordulóban az első kilenc kiemelt közül négy is elvérzett férfi egyesben, köztük a két tavalyi elődöntős, Lorenzo Musetti és Danyiil Medvegyev.