Alcaraz váratlanul nehéz helyzetbe került, és most van, amire nem akar gondolni

A hatszoros Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz a nyolcfős szupertorna második fordulójában a szintén győzelemmel kezdő Taylor Fritz ellen meccselt a Jimmy Connors-csoportban. A találkozót az amerikai játékos kezdte valamivel jobban, és a nyitójátszmát meg is nyerte rövidítésben. A második szettben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, a végjátékban, 6:5-ös vezetésénél aztán a spanyol el tudta venni riválisa adogatójátékát, ezzel egyenlített. A döntő játszmában ismét csupán egyetlen brék volt, azt pedig Alcaraz érte el, így végül 2 óra 50 perc elteltével megnyerte a mérkőzést 6:7 (2-7), 7:5, 6:3-ra.

Taylor Fritz megnehezítette Carlos Alcaraz dolgát. Fotó: AFP

Alcaraz már két győzelemmel áll

Az első fordulóban Alcaraz 7:6 (7-5), 6:2-re nyert az ausztrál Alex de Minaur ellen, így már két győzelme van. Amennyiben a harmadik csoportmeccsét is megnyeri, mégpedig az olasz Lorenzo Musetti ellen, már egészen biztos, hogy ő zárja az évet a világranglista élén.

– Elég szoros volt meccs, amelyen, a végén jobban küzdöttem, mint az első szettben. De összességében nem szerváltam jól, az ellenfelem pedig meglehetősen magabiztos volt az alapvonalról, de máshonnan is… Nagy megkönnyebbülést jelent, hogy nyertem, mert most egyáltalán nem éreztem olyan jól a labdát, mint az első fordulóban – nyilatkozta a mai találkozója után Carlos Alcaraz, aki elmondta, nem gondol arra, hogy a harmadik csoportmeccsén bebiztosíthatja az év végi világelsőségét. – Fontos meccs lesz, de nem akarom elidegeskedni, egyszerűen csak a céljaimra koncentrálok – jegyezte meg.

A 15,5 millió dollár összdíjazású vb-n a csoportmérkőzések után mindkét négyesből az első két-két helyezett jut az elődöntőbe. A finálét vasárnap rendezik.

Eredmény, Jimmy Connors-csoport, 2. forduló:

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Taylor Fritz (amerikai, 6.) 6:7 (2-7), 7:5, 6:3

később:

Lorenzo Musetti (olasz, 9.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 20.30