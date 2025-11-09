Alcaraz frontális támadást indított Sinner ellen + videó

A hatszoros Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz a nyolcfős szupertorna vasárnapi nyitányán 7:6 (7-5), 6:2-re nyert az ausztrál Alex de Minaur ellen a Jimmy Connors-csoportban. Ha a 22 éves Alcaraz mindhárom csoportmeccsét megnyeri, vagy valahogyan bejut a fináléba, akkor visszaveszi az éllovas pozíciót a világranglistán az olasz Jannik Sinnertől, és ő lesz az év végi világelső.

Alcaraz két szettben nyerte meg az első meccsét az ATP-vb-n (Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP)

Sinner marad a világelső, vagy jön újra Alcaraz?

Sinner hétfőn vette át a vezetést Alacaraztól, miután múlt vasárnap az ő sikerével ért véget a 6,1 millió euró (2,3 milliárd forint) összdíjazású párizsi kemény pályás tenisztorna.

A 15,5 millió dollár összdíjazású torinói ATP-vb-n a csoportmérkőzések után mindkét négyesből az első két-két helyezett jut az elődöntőbe. A finálét jövő vasárnap rendezik.

ATP-világbajnokság, Jimmy Connors-csoport, 1. forduló:

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 7:6 (7-5), 6:2

később, Björn Borg-csoport:

Alexander Zverev (német, 3.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) 20.30