Alcaraz frontális támadást indított Sinner ellen + videó

A hatszoros Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz a nyolcfős szupertorna vasárnapi nyitányán 7:6 (7-5), 6:2-re nyert az ausztrál Alex de Minaur ellen a Jimmy Connors-csoportban. Ha a 22 éves Alcaraz mindhárom csoportmeccsét megnyeri, vagy valahogyan bejut a fináléba, akkor visszaveszi az éllovas pozíciót a világranglistán az olasz Jannik Sinnertől, és ő lesz az év végi világelső.
Sinner marad a világelső, vagy jön újra Alcaraz?
Sinner hétfőn vette át a vezetést Alacaraztól, miután múlt vasárnap az ő sikerével ért véget a 6,1 millió euró (2,3 milliárd forint) összdíjazású párizsi kemény pályás tenisztorna.
A 15,5 millió dollár összdíjazású torinói ATP-vb-n a csoportmérkőzések után mindkét négyesből az első két-két helyezett jut az elődöntőbe. A finálét jövő vasárnap rendezik.
ATP-világbajnokság, Jimmy Connors-csoport, 1. forduló:
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 7:6 (7-5), 6:2
később, Björn Borg-csoport:
Alexander Zverev (német, 3.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) 20.30