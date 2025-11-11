Tragédia a világbajnokságon, ketten is meghaltak

Rendkívüli

Miközben a pályán nem történt váratlan esemény az ATP-világbajnokság csoportkörének első fordulójában, a szurkolók között sajnos annál inkább. Lorenzo Musetti és Taylor Fritz meccse alatt két néző is elhunyt: egyikük a tenisztornának otthont adó torinói aréna lelátóján, a másik az ATP-vb szurkolói zónájában. A hazai pályán játszó címvédő, Jannik Sinner idei bemutatkozó mérkőzését már egyikük sem láthatta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 6:42
Két teniszrajongó is elhunyt a Torinóban zajló ATP-vb hétfői játéknapján Fotó: AFP/Marco Bertorello
Fekete nap lett a hétfő Torinóban. Hiába várta a 78 éves szurkoló, hogy megnézze az ATP-vb-n Lorenzo Musetti és Taylor Fritz összecsapását, már a mérkőzés előtt rosszul lett a tenisztornának otthon adó aréna lelátóján. A férfit kórházba szállították, de ott elhunyt. Az ATP-vb szurkolói zónájában hasonlóan járt egy 70 éves férfi, őt sem tudták már megmenteni a kórházban.

Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdett az ATP-vb-n
Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdett az ATP-vb-n (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A halálesetek beárnyékolták a torna első olyan napját, amikor a szurkolók hazai játékosoknak drukkolhattak.

ATP-vb: Sinner győzelemmel mutatkozott be a fekete napon

Közülük az ellentmondásos körülmények között visszalépett Novak Djokovics helyére beugró Lorenzo Musetti vereséggel kezdett Taylor Fritz ellen, Jannik Sinner viszont nyert, Félix Auger-Aliassime-ot győzte le két játszmában.

A kanadai kisebb vádlisérüléssel bajlódott a meccsen, de sportszerűen elismerte, hogy nem ez döntött, s Auger-Aliassime bizakodó, hogy tudja folytatni a tornát.

ATP-világbajnokság, 1. forduló

Jimmy Connors-csoport

  • Alcaraz (spanyol, 1.)–De Minaur (ausztrál, 7.) 7:6, 6:2
  • Fritz (amerikai, 6.)–Musetti (olasz, 9.) 6:3, 6:4

Björn Borg-csoport

  • Sinner (olasz, 2.)–Auger-Aliasssime (kanadai, 8.) 7:5, 6:1
  • Zverev (német, 3.)–Shelton (amerikai, 5.) 6:3, 7:6

A második fordulóban mindkét csoportban az első kör győztesei, illetve vesztesei játszanak egymás ellen.

 

