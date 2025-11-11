Tragédia a világbajnokságon, ketten is meghaltak

Fekete nap lett a hétfő Torinóban. Hiába várta a 78 éves szurkoló, hogy megnézze az ATP-vb-n Lorenzo Musetti és Taylor Fritz összecsapását, már a mérkőzés előtt rosszul lett a tenisztornának otthon adó aréna lelátóján. A férfit kórházba szállították, de ott elhunyt. Az ATP-vb szurkolói zónájában hasonlóan járt egy 70 éves férfi, őt sem tudták már megmenteni a kórházban.

Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdett az ATP-vb-n (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A halálesetek beárnyékolták a torna első olyan napját, amikor a szurkolók hazai játékosoknak drukkolhattak.

ATP-vb: Sinner győzelemmel mutatkozott be a fekete napon

Közülük az ellentmondásos körülmények között visszalépett Novak Djokovics helyére beugró Lorenzo Musetti vereséggel kezdett Taylor Fritz ellen, Jannik Sinner viszont nyert, Félix Auger-Aliassime-ot győzte le két játszmában.

A kanadai kisebb vádlisérüléssel bajlódott a meccsen, de sportszerűen elismerte, hogy nem ez döntött, s Auger-Aliassime bizakodó, hogy tudja folytatni a tornát.