Tragédia a világbajnokságon, ketten is meghaltak

Fekete nap lett a hétfő Torinóban. Hiába várta a 78 éves szurkoló, hogy megnézze az ATP-vb-n Lorenzo Musetti és Taylor Fritz összecsapását, már a mérkőzés előtt rosszul lett a tenisztornának otthon adó aréna lelátóján. A férfit kórházba szállították, de ott elhunyt. Az ATP-vb szurkolói zónájában hasonlóan járt egy 70 éves férfi, őt sem tudták már megmenteni a kórházban.
A halálesetek beárnyékolták a torna első olyan napját, amikor a szurkolók hazai játékosoknak drukkolhattak.
ATP-vb: Sinner győzelemmel mutatkozott be a fekete napon
Közülük az ellentmondásos körülmények között visszalépett Novak Djokovics helyére beugró Lorenzo Musetti vereséggel kezdett Taylor Fritz ellen, Jannik Sinner viszont nyert, Félix Auger-Aliassime-ot győzte le két játszmában.
A kanadai kisebb vádlisérüléssel bajlódott a meccsen, de sportszerűen elismerte, hogy nem ez döntött, s Auger-Aliassime bizakodó, hogy tudja folytatni a tornát.
ATP-világbajnokság, 1. forduló
Jimmy Connors-csoport
Björn Borg-csoport
A második fordulóban mindkét csoportban az első kör győztesei, illetve vesztesei játszanak egymás ellen.