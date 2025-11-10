Novak DjokovicsTaylor Fritzolimpia 2028Lorenzo MusettiATP-vb

Djokovics csúnyán lebukott, a visszavonulása kapcsán konkrét időpontot jelölt meg

Az olasz Lorenzo Musetti vereséggel mutatkozott be az ATP-világbajnokságon, hazai pályán, Torinóban 6:3, 6:4-es vereséget szenvedett a tavalyi döntős Taylor Fritz ellen. Musetti beugróként kapott lehetőséget az évzáró ATP-vb-n, miután Novak Djokovics visszalépett a tornától. A szerb klasszis szombaton Musetti ellen nyerte az athéni tenisztorna döntőjét, a fináléról az olasz játékos, saját visszavonulásáról pedig maga Djokovics tett érdekes nyilatkozatot.

Koczó Dávid
2025. 11. 10. 16:25
Novak Djokovics és Lorenzo Musetti jót nevetett az athéni tenisztorna döntője után, az olasz versenyezhet a torinói ATP-vb-n Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas
Néhány másodperc. Mindössze ennyi ideig gondolhatta úgy szombaton Lorenzo Musetti, hogy lemarad az évzáró ATP-vb-ről. Az olasz teniszezőnek aznap meg kellett volna nyernie Novak Djokovics ellen a athéni tenisztorna döntőjét, hogy az idei ranglistapontok tekintetében Félix Auger-Aliassime elé, azaz a top 8-ba ugorjon, s ezzel beverekedje magát a világbajnoki mezőnybe. Djokovics megnyerte a meccset, ám utána már a hálónál elárulta Musettinek, amit a nagyvilág csak több órával később tudott meg: nem megy Torinóba, azaz Musetti versenyezhet a vb-n.

Taylor Fritz aligha bánta, hogy Novak Djokovics helyett Lorenzo Musetti ellen kezdhette meg szereplését a torinói ATP-vb-n
Taylor Fritz aligha bánta, hogy Novak Djokovics helyett Lorenzo Musetti ellen kezdhette meg szereplését a torinói ATP-vb-n (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

– Amikor a hálónál elárulta, hogy nem jön, nevettünk rajta egy jót. Egész héten kíváncsi voltam, hogy indul-e a vb-n, de közben persze próbáltam magamra koncentrálni, ami jól is ment, még ha a döntőt el is veszítettem – mondta el Musetti.

Djokovics hivatalosan vállsérülés miatt lépett vissza az ATP-vb-től, miután a szervezők részéről már elhangzott olyan nyilatkozat is, hogy a szerb biztosan indul Torinóban.

Musetti nyilatkozata alapján azonban erős a gyanú, hogy Djokovics tervei között valójában sohasem szerepelt a torinói indulás.

Olaszországban örülnek is meg nem is: Djokovics sok nézőt vonzott volna, de ez igaz lehet a hazai versenyzőre, Musettire is.

Aki biztosan örült, az Taylor Fritz volt, akinek Djokovics ellen 0-11 a mérlege, Musetti ellen viszont hétfőn győzelemmel rajtolt az ATP-vb-n (6:3, 6:4). S az év végi világelsőség esélyese, Carlos Alcaraz sem maradt az udvarias közhelyeknél, a vasárnapi, Alex de Minaur elleni sikere (7:6, 6:2) után kimondta, hogy jobban örül, hogy Musettivel szerepel egy csoportban, mintha Djokovics ellen kellett volna küzdenie.

A másik csoport első meccsén Alexander Zverev szintén két játszmában (6:3, 7:6) nyert Ben Shelton ellen, hétfő este Jannik Sinner és Félix Auger-Aliassime vívja az első forduló utolsó mérkőzését.

Mikor vonul vissza Novak Djokovics?

Djokovics már tavaly is kihagyta az ATP-vb-t, úgy tűnik, ez a torna már nem motiválja azóta, hogy 2023-as sikerével Roger Federert megelőzve egyedüli csúcstartója, hétszeres győztese lett a tornának. A szerb elismerte, hogy mindent elért már, amit lehetett, ennek ellenére még a 2028-as olimpián is tervez játszani.

– Szép lenne az olimpián, szerb zászló alatt befejezni – mondta Djokovics, aki címvédőként játszhatna Los Angelesben, miután tavaly Párizsban a régóta üldözött ötkarikás aranyérmet is megszerezte. A szerb hozzátette: nem csak rajta múlik, hogy 2028-ig képes lesz-e folytatni a pályafutását, de mindent megtesz érte, hogy mentálisan és fizikálisan is egészséges maradjon.

 

