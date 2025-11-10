Djokovics csúnyán lebukott, a visszavonulása kapcsán konkrét időpontot jelölt meg

Néhány másodperc. Mindössze ennyi ideig gondolhatta úgy szombaton Lorenzo Musetti, hogy lemarad az évzáró ATP-vb-ről. Az olasz teniszezőnek aznap meg kellett volna nyernie Novak Djokovics ellen a athéni tenisztorna döntőjét, hogy az idei ranglistapontok tekintetében Félix Auger-Aliassime elé, azaz a top 8-ba ugorjon, s ezzel beverekedje magát a világbajnoki mezőnybe. Djokovics megnyerte a meccset, ám utána már a hálónál elárulta Musettinek, amit a nagyvilág csak több órával később tudott meg: nem megy Torinóba, azaz Musetti versenyezhet a vb-n.
– Amikor a hálónál elárulta, hogy nem jön, nevettünk rajta egy jót. Egész héten kíváncsi voltam, hogy indul-e a vb-n, de közben persze próbáltam magamra koncentrálni, ami jól is ment, még ha a döntőt el is veszítettem – mondta el Musetti.