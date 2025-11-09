Itt a dráma: Djokovics nem indul a teniszezők ATP-világbajnokságán

A 38 éves szerb klasszis szetthátrányból, 3 óra 1 perc alatt verte ellenfelét, akit ezzel elsőre elütött az indulástól a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon – a részvételhez ugyanis Musettinek győznie kellett volna –, de aztán mégis hozzásegítette a részvételhez. Az ATP ugyanis este közölte, hogy Novak Djokovics – aki már korábban kvalifikálta magát a viadalra – a vállsérülése miatt visszalépett az olaszországi tornától, s így az olasz teniszező lett a nyolcadik induló.

Novak Djokovics nem indul az ATP-világbajnokságon. Fotó: Anadolu

Novak Djokovics Jimmy Connors nyomába eredt

A 24-szeres Grand Slam-győztes korábbi világelső így már csak két sikerre van a svájci Roger Federertől (103) és nyolcra a rekordot tartó amerikai Jimmy Connorstól (109). A 38 éves és öt hónapos Djokovics a legidősebb tornagyőztes az ausztrál Ken Rosewall óta, aki 43 éves volt, amikor 1977-ben Hongkongban győzött.