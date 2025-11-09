teniszNovak DjokovicsATP

Itt a dráma: Djokovics nem indul a teniszezők ATP-világbajnokságán

Pályafutása 144. döntőjében a 101. trófeáját nyerte Novak Djokovics, aki az athéni, 766 ezer dollár (254 millió forint) összdíjazású, keménypályás tenisztorna végjátékában nagy csatában bizonyult jobbnak az olasz Lorenzo Musettinél. Az igazi dráma azonban akkor következett, amikor a szerb kiválóság lemondta az ATP-vb-n a részvételét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 9:06
Fotó: COSTAS BALTAS Forrás: ANADOLU
A 38 éves szerb klasszis szetthátrányból, 3 óra 1 perc alatt verte ellenfelét, akit ezzel elsőre elütött az indulástól a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon – a részvételhez ugyanis Musettinek győznie kellett volna –, de aztán mégis hozzásegítette a részvételhez. Az ATP ugyanis este közölte, hogy Novak Djokovics – aki már korábban kvalifikálta magát a viadalra – a vállsérülése miatt visszalépett az olaszországi tornától, s így az olasz teniszező lett a nyolcadik induló.

Fotó: Anadolu

Novak Djokovics Jimmy Connors nyomába eredt

A 24-szeres Grand Slam-győztes korábbi világelső így már csak két sikerre van a svájci Roger Federertől (103) és nyolcra a rekordot tartó amerikai Jimmy Connorstól (109). A 38 éves és öt hónapos Djokovics a legidősebb tornagyőztes az ausztrál Ken Rosewall óta, aki 43 éves volt, amikor 1977-ben Hongkongban győzött.

 

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

