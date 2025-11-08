Babos TímeaLuisa StefaniVeronika Kugyermetova

Visszavonul Babos Tímea?

Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani 7:6 (7-4), 6:1-re kikapott a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens orosz–belga duótól a páros szombati döntőjében a női teniszezők Rijádban zajló WTA-világbajnokságán. Az elvesztett döntő után Babos Tímea érdekes nyilatkozatot adott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 17:39
Babos Tímea
Babos Tímea szavai mögött ott van a visszavonulás lehetősége Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar játékos a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott párospartnerének, akivel – mint mondta – véletlenül álltak össze, de aztán rendkívül sikeres szezont teljesítettek, s ezért nagyon hálás neki.

„Viszont sajnos nem folytatjuk, nem azért, mert nem illünk össze, hanem mert úgy gondolom, jövőre nem játszom teljes szezont” – fogalmazott könnyeivel küszködve Babos Tímea. – „Nem tudom, hogy jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de gyűjtöttem három vb-trófeát, úgyhogy boldog vagyok, hogy ismét döntőt játszhattam.”

Beszédében köszönetet mondott az elmúlt évekért az édesapjának, az édesanyjának, a vőlegényének és a családjának. „Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, de lehet, hogy ez az utolsó beszédem” – tette hozzá.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.