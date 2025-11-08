Visszavonul Babos Tímea?

A magyar játékos a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott párospartnerének, akivel – mint mondta – véletlenül álltak össze, de aztán rendkívül sikeres szezont teljesítettek, s ezért nagyon hálás neki.

„Viszont sajnos nem folytatjuk, nem azért, mert nem illünk össze, hanem mert úgy gondolom, jövőre nem játszom teljes szezont” – fogalmazott könnyeivel küszködve Babos Tímea. – „Nem tudom, hogy jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de gyűjtöttem három vb-trófeát, úgyhogy boldog vagyok, hogy ismét döntőt játszhattam.”

Beszédében köszönetet mondott az elmúlt évekért az édesapjának, az édesanyjának, a vőlegényének és a családjának. „Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, de lehet, hogy ez az utolsó beszédem” – tette hozzá.