Ismét terjeszkedik kedd este a köd, így reggelre az ország túlnyomó részét beborítja – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, északkeleten meg is vastagszik a felhőtakaró.
Ez már csak rosszabb lesz, kiadták a figyelmeztetéseket holnapra is
Térképen mutatjuk a lényeget.
Ez azt eredményezi, hogy szerdán napközben már az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös időre lehet számítani, legfeljebb csak kisebb körzetekben lehet kevesebb a felhő, illetve napos az idő. Erre a legjobb esély az Alföldön és a hegyvidékeken van. A ködös, rétegfelhős tájakon néhol szitálás kialakulhat, emellett éjszaka az északkeleti határvidéken fordulhat elő kisebb eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 5 és 10 fok között alakul, a napos tájakon azonban 10 fok fölötti maximumok is lehetnek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vitályos Eszter: A magyar embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel!
Az ellenzék a nemzeti konzultáció ellehetetlenítésén ügyködik.
Magyarország elkötelezett a Közel-Kelet stabilitásának támogatása mellett
A magyar békefenntartók is részt vesznek a tűzszünet fenntartásában.
Jó hír a kerékpárosoknak, jön a téli Mol Bubi-bérlet
Mutatjuk a részleteket.
SZDSZ-es kör kerítette hatalmába Újbuda önkormányzatát
A budai kerületben nyert teret a levitézlett baloldal.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vitályos Eszter: A magyar embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel!
Az ellenzék a nemzeti konzultáció ellehetetlenítésén ügyködik.
Magyarország elkötelezett a Közel-Kelet stabilitásának támogatása mellett
A magyar békefenntartók is részt vesznek a tűzszünet fenntartásában.
Jó hír a kerékpárosoknak, jön a téli Mol Bubi-bérlet
Mutatjuk a részleteket.
SZDSZ-es kör kerítette hatalmába Újbuda önkormányzatát
A budai kerületben nyert teret a levitézlett baloldal.