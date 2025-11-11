Felárat kellett fizetni a magyar nyelvű kiszolgálásért Budapesten, gyorsan be is zárt az üzlet

Egy, a Margit körúton található, vietnámi kávézó és étkezde menüjének aljára azt írták:
3% felár magyar nyelvű kiszolgálás esetén.
Végül akkora botrány lett abból a közösségi médiában, hogy a DBA Bubble Tea nevű egység működtetői bocsánatot kértek a közösségi oldalukon, közölték, hogy ideiglenesen bezárnak. Hozzáfűzik, amikor újranyitják a helyet, jelentős, ötvenszázalékos kedvezménnyel várják a vásárlókat hálájuk és bocsánatkérésük jeléül. A bejegyzésben írtak arról is, szerkesztési hiba történt,
és semmilyen szándékunk nem volt ilyen díjat bevezetni.
Ezt a bejegyzés alatti hozzászólók egyébként nem igazán hiszik el, ilyeneket írnak:
Előre is elnézést a szóhasználatért, de szerkesztési hiba a f…szt…
Valaki más úgy vélte, ez nem kommunikációs hiba. „Ez nettó tahóság.”
