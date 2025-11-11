Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Margit körútBudapestüzlet

Felárat kellett fizetni a magyar nyelvű kiszolgálásért Budapesten, gyorsan be is zárt az üzlet

Három százalékot.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 11. 17:21
A Margit körút egy része Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, a Margit körúton található, vietnámi kávézó és étkezde menüjének aljára azt írták:

3% felár magyar nyelvű kiszolgálás esetén.

Végül akkora botrány lett abból a közösségi médiában, hogy a DBA Bubble Tea nevű egység működtetői bocsánatot kértek a közösségi oldalukon, közölték, hogy ideiglenesen bezárnak. Hozzáfűzik, amikor újranyitják a helyet, jelentős, ötvenszázalékos kedvezménnyel várják a vásárlókat hálájuk és bocsánatkérésük jeléül. A bejegyzésben írtak arról is, szerkesztési hiba történt, 

és semmilyen szándékunk nem volt ilyen díjat bevezetni.

Ezt a bejegyzés alatti hozzászólók egyébként nem igazán hiszik el, ilyeneket írnak: 

Előre is elnézést a szóhasználatért, de szerkesztési hiba a f…szt…

Valaki más úgy vélte, ez nem kommunikációs hiba. „Ez nettó tahóság.”

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu