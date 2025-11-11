Holttestet találtak a Hernádban, már tudni vélik, kié lehet

Véget ért egy közel két hónapja óta tartó kutatás Gönc térségében – adta hírül a Boon. A portál értesülése szerint kedd reggel emelték ki a folyóból azt a holttestet, amely minden valószínűség szerint egy 67 éves eltűnt nőé.
Szeptember 24-én tűnt el gönci otthonából egy 67 éves nő, akit hosszú időn át kerestek drónokkal, speciális kutyákkal és több tucat önkéntes bevonásával. Hogy megtalálják, a környékbeli települések lakói összefogtak, míg a férje plakátokat helyezett ki, és nyomravezetői díjat is felajánlott. A nőt azonban nem találták meg, egészen ma reggelig.
A portál információi szerint a demenciával élő nő már többször eltűnt, de mindig előkerült. Hétfőn azonban a Hernád folyón egy fennakadt holttestre bukkantak, amelyet november 11-én, kedden emeltek ki a vízből. A nő teste egy vízbe dőlt fára akadt fel.
A Boon cikkében arról is olvashat, hogy mit mondott az eltűnt nő családja és a rendőrség.
