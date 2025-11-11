Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

holttestkutyaHernádban

Holttestet találtak a Hernádban, már tudni vélik, kié lehet

Megszólalt a rendőrség is.

Magyar Nemzet
Forrás: Boon2025. 11. 11. 16:19
a Hernád Forrás: Boon/Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Véget ért egy közel két hónapja óta tartó kutatás Gönc térségében – adta hírül a Boon. A portál értesülése szerint kedd reggel emelték ki a folyóból azt a holttestet, amely minden valószínűség szerint egy 67 éves eltűnt nőé.

Szeptember 24-én tűnt el gönci otthonából egy 67 éves nő, akit hosszú időn át kerestek drónokkal, speciális kutyákkal és több tucat önkéntes bevonásával. Hogy megtalálják, a környékbeli települések lakói összefogtak, míg a férje plakátokat helyezett ki, és nyomravezetői díjat is felajánlott. A nőt azonban nem találták meg, egészen ma reggelig.

A portál információi szerint a demenciával élő nő már többször eltűnt, de mindig előkerült. Hétfőn azonban a Hernád folyón egy fennakadt holttestre bukkantak, amelyet november 11-én, kedden emeltek ki a vízből. A nő teste egy vízbe dőlt fára akadt fel. 

A Boon cikkében arról is olvashat, hogy mit mondott az eltűnt nő családja és a rendőrség. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu